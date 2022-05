AMLO ofrece a Cuba mediar ante EU para que concluya bloqueo

Ucrania. – La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó una visita no anunciada al oeste de Ucrania el domingo, y celebró una reunión sorpresa por el Día de la Madre con la primera dama de la nación, Olena Zelenska, mientras Rusia presiona con su guerra de castigo en las regiones orientales.

Biden viajó bajo el manto del secreto, convirtiéndose en la última estadounidense de alto perfil en ingresar a Ucrania durante su conflicto de 10 semanas con Rusia.

“Quería venir el Día de la Madre”, le dijo Biden a Zelenska. “Pensé que era importante mostrarle al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que parar y que esta guerra ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos apoya al pueblo de Ucrania”.

La primera dama viajó en vehículo a la ciudad de Uzhhorod, a unos 10 minutos en auto desde un pueblo eslovaco que limita con Ucrania. Pasó unas dos horas en Ucrania.

Ambas se reunieron en un pequeño salón de clases, sentadas una frente a la otra en una mesa y hablando ante los reporteros antes de encontrarse en privado. Zelenska y sus hijos han estado en un lugar no revelado por su seguridad.

Zelenska agradeció a Biden por su “acto valiente” y dijo: “Entendemos lo que se necesita para que la primera dama de EE. UU. venga aquí durante una guerra en la que se llevan a cabo acciones militares todos los días, donde las sirenas aéreas suenan todos los días, incluso hoy”.

La escuela donde se conocieron se ha convertido en vivienda de transición para refugiados ucranianos de otras partes del país.

La visita le permitió a Biden llevar a cabo el tipo de diplomacia personal que a su esposo le gustaría hacer él mismo.

El presidente Joe Biden dijo durante su visita a Polonia en marzo que estaba decepcionado de no poder visitar Ucrania para ver las condiciones “de primera mano”, pero que no se le permitió, probablemente por razones de seguridad. La Casa Blanca dijo la semana pasada que al presidente “le encantaría visitar”, pero no había planes para que lo hiciera en este momento.

La reunión se produjo después de que las dos primeras damas intercambiaran correspondencia en las últimas semanas, según funcionarios estadounidenses que se negaron a proporcionar más detalles porque no estaban autorizados a discutir las comunicaciones privadas de las damas.

Cuando llegó a la escuela, Biden, que llevaba un ramillete del Día de la Madre que era un regalo de su esposo, abrazó a Zelenska y le entregó un ramo.

Después de su reunión privada, las dos primeras damas se unieron a un grupo de niños que viven en la escuela para hacer osos de papel de seda para regalar el Día de la Madre.

La visita de Jill Biden sigue a las recientes visitas al país devastado por la guerra de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y otros miembros del Congreso, así como un viaje conjunto del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, para reunirse con el presidente Volodymir Zelensky en Kiev.

Su visita se limitó al oeste de Ucrania; Rusia está concentrando su poder militar en el este de Ucrania, y no estaba en peligro.

Anteriormente, en la aldea eslovaca de Vysne Nemecke, Jill Biden recorrió las instalaciones de procesamiento fronterizo, inspeccionando las operaciones establecidas por las Naciones Unidas y otras organizaciones para ayudar a los ucranianos que buscan refugio. Biden asistió a un servicio religioso en una carpa instalada como capilla, donde un sacerdote entonó: “Rezamos por el pueblo de Ucrania”.

Antes de eso, en Kosice, Biden se reunió y ofreció apoyo a las madres ucranianas en Eslovaquia que han sido desplazadas por la guerra de Rusia y les aseguró que los “corazones del pueblo estadounidense” están detrás de ellas.

En una estación de autobuses en la ciudad que ahora es un centro de procesamiento de refugiados las 24 horas, Biden se encontró en una conversación prolongada con una mujer ucraniana que dijo que le cuesta explicar la guerra a sus tres hijos porque ella misma no puede entenderla.

“No puedo explicarlo porque no me conozco a mí misma y soy maestra”, le dijo a Biden Victorie Kutocha, quien tenía sus brazos alrededor de su hija de 7 años, Yulie.

En un momento, Kutocha preguntó: “¿Por qué?” pareciendo buscar una explicación para la decisión de Rusia de invadir Ucrania el 24 de febrero.

“Es tan difícil de entender”, respondió la primera dama.

La instalación, que funciona las 24 horas, es uno de los seis centros de refugiados en Eslovaquia y brinda a un promedio de 300 a 350 personas diariamente alimentos, duchas, ropa, alojamiento de emergencia en el lugar y otros servicios, según información proporcionada por la Casa Blanca.

Biden también visitó una escuela pública eslovaca que ha recibido a estudiantes desplazados.

Madres eslovacas y ucranianas se reunieron en la escuela para un evento del Día de la Madre mientras sus hijos hacían manualidades para regalárselas.

Biden fue de mesa en mesa reuniéndose con las madres y los niños. Les dijo a algunas de las mujeres que quería venir y “decir que los corazones del pueblo estadounidense están con las madres de Ucrania”.

“Solo quería venir y mostrarles nuestro apoyo”, dijo antes de partir hacia Vysne Nemecke.

Jill Biden se encuentra en una visita de cuatro días a Europa del Este para resaltar el apoyo de Estados Unidos a los refugiados ucranianos y a los países aliados, como Rumania y Eslovaquia, que les brindan un refugio seguro.

Pasó el viernes y el sábado en Rumania, visitando a las tropas estadounidenses y reuniéndose con madres e hijos refugiados ucranianos.

Con su viaje, la primera dama estadounidense siguió el camino de anteriores primeras damas en funciones que también viajaron a zonas de guerra o conflicto.

Eleanor Roosevelt visitó militares en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a levantar la moral de las tropas. Pat Nixon se unió al presidente Richard Nixon en su viaje de 1969 a Vietnam del Sur, convirtiéndose en la primera primera dama en visitar una zona de combate, según la Biblioteca Nacional de Primeras Damas. Voló 18 millas desde Saigón en un helicóptero abierto, acompañada por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Hillary Clinton visitó una zona de combate y se detuvo en Bosnia en 1996. Cuatro años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y durante la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán, Laura Bush fue a Kabul en 2005 y Melania Trump acompañó al presidente Donald Trump a Irak en diciembre. 2018.

