AMLO pinta su raya con la delincuencia; no habrá pacto’, afirma

Baja California . – El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó por completo la posibilidad de que su Gobierno sostengan un diálogo o pacto con la delincuencia organizada.

En la conferencia matutina llevada a cabo en La Paz, Baja California Sur, López Obrador volvió a reiterar que está “bien pintada la raya” entre Gobierno y la delincuencia organizada.

Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), reveló que propuso a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), que el Gobierno Federal dialogue con los grupos criminales para lograr la pacificación del país.

En el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor”, realizado en el Senado de la república, el también exdirigente nacional del PAN aseguró que llegar a un acuerdo con el crimen organizado no fue una ocurrencia y está comprobado que da resultados.

El mandatario mexicano dejó en claro que cuando no se sabe cuándo termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno “no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren” en materia de violencia e inseguridad en el país, razón por la cual no hrbá pacto alguno.

“Cero impunidad , sea quien sea, lo he dicho muchas veces: ms amigos, mis compañeros, mis familiares, todos, tienen que rendir cuentas, y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio, por eso no tienen nuestros adversarios opositores autoridad política, porque no actuaron con. oralidad, y ahora están enfrentando las consecuencias”, adujo.