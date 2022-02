AMLO propone a Jesusa Rodríguez, como embajador de Panamá; declina Pedro Salmerón por las acusaciones de acoso sexual

Venustiano Carranza, Pue.– Millones de pesos se calculan con un fraude más que sale a relucir de la administración de Vicente Valencia Ávila y que concluyó la presidenta municipal sustituta Marisol Manuel María en el tema del cobro predial y que ahora denuncian públicamente los contribuyentes de este municipio que han resultado perjudicados.

De acuerdo a información obtenida de contribuyentes que se presentaron a la oficina de la Tesorería Municipal para realizar su pago predial 2022, les notificaron que los pagos correspondiente al año 2021 no aparecen en el sistema de control de Tesorería, a pesar de que en su momento les expidieron un recibo con firma y sello de la administración anterior pero sin una serie o número de folio como se muestra en todos los recibos dados por Tesorería.

Foto: Noreste

Tal es el caso de la señora Filomena Galindo Ventura que por su avanzada edad está vez acudió a Tesorería acompañada de su nuera Antonia Martínez Hernández, ellas explicaron que el año pasado doña Filomena pagó su predial por $175 pesos, recibió un comprobante pero que nunca imaginó que le hubieran robado, pues le dieron un recibo sin folio, y por consecuencia sin validez.

No obstante, la Tesorería Municipal, por instrucciones del alcalde Ernesto García Rodríguez consciente de la situación económica de muchas familias, no está exigiendo el pago del predial del año pasado, sin embargo, hacen el exhorto para que acudan todos los contribuyentes y así poder verificar realmente cuántos fueron defraudados de esta manera, ya que en las arcas municipales esos millones de pesos por concepto del predial no aparecen, mientras que el Órgano Interno se encargará de realizar la investigación necesaria para encontrar a los responsables.

Foto: Noreste Foto: Noreste Foto: Noreste Foto: Noreste Foto: Noreste Foto: Noreste Foto: Noreste Foto: Noreste

Por Redacción Noreste

También te puede interesar ver: Llevan proximidad social a escuelas de Venustiano Carranza