AMLO reacciona al escandaló de Carlos Muñoz; humilló en público a un mesero

Ciudad de México.- El haber humillado a un mesero le valió al conferencista Carlos Muñoz ser mencionado durante la conferencia mañanera.

Tras ser cuestionado en Palacio Nacional, sobre las actitudes humillantes del supuesto coach de superación, López Obrador, aseguró que comentarios como el de Carlos Muñoz pertenecen al conservadurismo, afirmando que “mucha gente piensa así” y se alimentan de ese tipo de discursos.

“ No solo es esta persona, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso y pueden hasta pagar para irlos a ver y escuchar y se sienten muy bien, pero está en todos los niveles”

“Es un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos, es el pensamiento conservador (…) Tiene un fundamento: unos nacen para hacer fortuna, son afortunados y otros para vivir en la pobreza, esa es la ley de la vida, sostienen”, afirmó el mandatario mexicano.

Asimismo, el mandatario federal hizo un llamado a las y los jóvenes de México para que no sigan dichos pensamientos conservadores, mientras que recomendó “no engancharse y ser tolerante” a las personas que no coinciden con la ideología de Carlos Muñoz.

Le preguntaron al presidente sobre Carlos Muñoz, el conferencista que humilló a un mesero, y él aprovechó para contar del día que le gritaron "naco" en Santa Fe. pic.twitter.com/QqFWrkyCYm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 22, 2021

“Es eso, es un pensamiento extendido, lo que hay que hacer es entenderlo, no engancharse en pleitos, ser tolerantes, y como decía Facundo Cabral: Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo“, señaló.

Carlos Muñoz, fue viral en las redes sociales luego que se filtrara un video en el que se le ve humillando a un mesero que atiende a los asistentes de su curso, lo cual causó indignación en los usuarios de las plataformas digitales.

El presidente rememoró el caso del exfuncionario federal durante el gobierno de Vicente Fox, Jorge Castañeda, cuando el año pasado dijo que la comunidad de Putla, Oaxaca, como un “pueblo arrabalero y horroroso”.

“Estamos hablando de una gente que tiene doctorado, que se formó en el extranjero, que fue secretario de Relaciones Exteriores y entonces ofende a un pueblo llamándole arrabalero, pero se da en todos lados”, mencionó.

