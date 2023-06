AMLO reitera que no habrá dedazo para la elección del candidato presidencial de Morena

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que él no va a imponer mediante dedazo al candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que serán los ciudadanos quienes van a decidir al candidato de la Cuarta Transformación.

“Y hay todavía quienes no lo creen incluso hasta gente cercana, ‘no, no, no, no, ‘ a la hora de la hora tu vas a inclinar la balanza’, ¡no!, o ‘estamos esperando una señal’, te vas a quedar esperando primo hermano, entonces esos son los cambios”, puntualizó el tabasqueño.

Los resultados de los comicios en los estados de Coahuila y Estado de México, el más poblado del país, dieron el pistoletazo de salida en la carrera por la Presidencia de México del año 2024.

El tabasqueño indicó que “la transformación continúa, va a seguir adelante, independientemente de cualquier circunstancia política-electoral”.

“El motor del cambio es el pueblo, y ya el pueblo se echó andar, no es de que nos queda un año tres meses y ya se terminó todo, no, ya no hay marcha atrás, ya no va a haber retrocesos, y es por eso, porque el pueblo no va a permitir que se dé marcha atrás a lo que ya inició en esta Cuarta Transformación”, refirió.