AMLO urge a Iberdrola pagar multa de 9.1 mmdp; ‘quedaron mal acostumbrados al influyentismo’

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el empresa española Iberdrola, a quien le dejó en claro que tiene que pagar la multa de nueve mil 145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), considerada la más alta en el sector energético en la historia.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, López Obrador afirmó que dicha sanción está fundamentada, sin embargo, aseguró que Iberdrola está acostumbrada al influyentismo que aplicaba en Administraciones pasadas para evitar dicha multa.

«Es un asunto de la CRE, está fundado y tiene que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda, porque estaban y siguen estando, en algunos casos, violando la ley con el autoabasto”, subrayó.

“Los de Iberdrola son algo especial, porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar. Entonces, apuestan mucho a eso, al influyentismo y si eso hacen en Estados Unidos, imagínense lo que hacían aquí o lo que hacen en España, es mucha prepotencia, vamos a seguirlos convenciendo de que las cosas cambiaron”, declaró.

El pasado 27 de mayo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sancionó con 9 mil 145 millones 388 mil pesos a Iberdrola Energía Monterrey (IEM) por incurrir en la venta de electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento.

El organismo regulador aprobó en su sesión extraordinaria tres proyectos de resolución de procedimientos administrativos de sanción en materia de electricidad e hidrocarburos.

La empresa incurrió en la venta de energía generada en la planta de Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas, entre las que se encuentra Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y Cemex.

Lo anterior se comprobó con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por IEM entre 2019 y 2020.

“No pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la CFE para que les abastezca la energía. Le he planteado a la CFE que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la ley. Y ya muchos clientes o algunos se están acercando para que se tengan estos acuerdos con la CFE”, aseguró el mandatario mexicano.