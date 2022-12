AMLO viaja a Puebla para funeral de Miguel Barbosa

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje a los integrantes de Morena que buscan salirse del partido para pasar a la oposición.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, y en lo que parece ser una referencia al senador Ricardo Monreal, López Obrador dijo que tengan cuidado debido a que el bloque opositor no les garantizará el apoyo del pueblo.

“No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios (ruptura en Morena en Coahuila), pero no pasa nada. Hasta en el caso de que alguien se inconformara y dijera ‘me voy’, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa, y si no hay elementos o pruebas, si nada más es porque yo quería y soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta, pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador”, dijo.

“Y les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino, que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador si ahí hay anarquía política? No tienen ni programa ni dirigentes, bueno, no tienen lo mero principal, no tienen pueblo”, indicó.

En las últimas semanas, se ha mencionado que el senador morenista Ricardo Monreal podría romper con el parido guinda en próximos días para ser candidato presidencial de la oposición, en particular de lo que podría ser la alianza Va por México.

El líder de los senadores morenistas en la Cámara Alta ha dejado en claro que no tiene problema alguno con el presidente López Obrador, aunque subrayó que es “un hombre libre”.

La tensión entre Ricardo Monreal y López Obrador inició cuando el senador no fue mencionado por el primer mandatario como posible candidato presidencial por Morena, pese a que él ha externado sus intenciones de convertirse en el próximo presidente de México.

Con información de López Dóriga Digital