AMLO y Kamala Harris sostendrán un encuentro virtual el 7 de mayo

México.– La noche de este viernes, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva se dio a conocer un nuevo testimonio por parte de un joven de 20 años, donde denuncia que, el diputado de Morena, Saúl Huerta, lo agredió sexualmente; con esto, el diputado morenista suma tres denuncias de abuso sexual.

Uno de ellos se trata de un joven de 20 años, quien fue agredido sexualmente cuando tenía 17 años por el diputado en San Francisco Totimehuacán, Puebla.

“Yo lo conocí, fue a hacer campaña allá en mi pueblo, y se acercó a mi papá; ya después me ofreció trabajo para manejar, si quería manejar yo como su chofer de él, y pues acepté. Otro día me citó a su despacho, en Puebla, y me dijo que me esperaba allá para que habláramos del trabajo”.

Asimismo, el joven detalló que asistió a donde lo había citado el legislador morenista, quien lo invitó a comer.

“Fui y me esperé un rato hasta que salió y me dijo que íbamos a ir a comer mariscos en un restaurante, fuimos, yo pedí comida y ya después le dijo al mesero que le trajera lo que siempre piden, que era licor, y dijo, toma si quieres, ahorita no están tus papás, no te miran, y yo tomé. Ya cuando acabamos de comer, yo me sentía mareado. Me dijo, vámonos, vamos a ir a los temazcales. La verdad yo no sabía cómo eran, y yo le dije que sí”.

Por ello, el testigo contó que accedió a subirse a su vehículo, donde le empezó a hablar de “cosas de sexualidad, de homosexuales”.

Foto: López-Dóriga Digital

“Me empezó a enseñar videos de homosexuales, de ahí me puse muy… como que me espanté, estaba mareado. Y me dijo que iba a agarrar un baño de temazcal por cada quien. Él se bajó, se puso sus lentes, y se puso su gorra”. “Primero pago un baño de temazcal, pero nunca pensé que él se iba a meter ahí después. Ya cuando entra, se empieza a quitar la ropa y a mí me dice, quítate la ropa, aquí estamos en confianza, somos hombres. Y pues yo la verdad, estaba mareado, me acosté, y fue cuando él me empezó a tocar en mi pene, empezó a tocármelo de arriba a abajo. Yo le dije que no quería, que no, y me dijo que es normal, es normal de hombres.

Finalmente, el joven comentó que después de regresarse a su pueblo, el diputado lo amenazó.

“Me dijo que no dijera nada porque iba a estar mi familia ahí, amenazó a mi familia y yo la verdad por temor a eso no le quise decir a mis papás ni a nadie, y me quedé callado.

Primer testimonio

Benjamín Saúl Huerta Corona, actual diputado federal por Morena, fue detenido el pasado miércoles en un hotel ubicado en la calle Roma, de la colonia Juárez, acusado de abusar sexualmente de un joven de 15 años.

El menor de edad relató que Huerta Corona le bajó los pantalones y tocó su pene. Además, la víctima contó que ingresaron a un hotel, luego de que el diputado morenista le dio un refresco, que le hizo sentirse mal.

Aunque Huerta Corona fue detenido, pero fue puesto en libertad, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) indicó que su defensa alegó fuero, por lo que incluso se dirigió a la Cámara de Diputados y votó en la sesión legislativa.

"Me amenazó para que no dijera nada", este es el testimonio de otro joven que también acusa de abuso sexual a @SaulHuertaOf, quien al parecer lleva años aprovechándose de los jóvenes no solo con #Morena, sino también cuando estaba en el #PRI. Hay al menos 3 víctimas más: pic.twitter.com/bszW6XUGGx — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 24, 2021

Con información de El Universal

