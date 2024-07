¿Amor maternal? Joven taquero es asesinado por su madre en Tierra Blanca

Los Ángeles, California, EU.- La estrella que recuerda el legado de Jenni Rivera, fallecida en 2012, apareció vandalizada con pintura negra dos semanas después de haber sido colocada en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.

El suceso fue denunciado por los seguidores de la cantante estadounidense de origen mexicano, quienes compartieron un video que muestra a al menos dos personas tratando de quitar los restos de pintura con productos de limpieza y toallitas húmedas.

Un equipo de limpieza fue enviado al lugar donde se encuentra la estrella de la conocida como ‘La Diva de la Banda’ para reparar los daños.

La estrella póstuma para rememorar a Rivera fue colocada el 27 de junio en medio de una emotiva ceremonia que repasó su legado musical y a la que asistieron sus cinco hijos acompañados por la cantante mexicana y amiga de la familia Gloria Trevi.

This morning fans reported that the @JenniRivera star has been vandalized.This is unacceptable! Top send Terrazzo star maker Vince on the way to repair. Thanks to the fans who tried to clean the star up and reported. pic.twitter.com/RQSyNv9Zdh