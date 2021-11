Anaya debe aclarar su situación con Peña y Odebrecht: AMLO

Foto: Forbes

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los señalamientos sobre que Ricardo Anaya es víctima por supuesta persecución política; el mandatario destacó que el panista debe hablar sobre su relación con el ex presidente priista, Enrique Peña Nieto con quien, dijo, tuvo buena relación y posteriormente un distanciamiento.

Recordó que de acuerdo con la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, Anaya Cortés presuntamente recibió sobornos para votar a favor de la reforma energética, hecho que, sostuvo, debe aclarar.

Sobre las declaraciones de Anaya Cortés, quien acusa que hay una persecución política en su contra desde el Ejecutivo federal, López Obrador rechazó los señalamientos y señaló que debe aclarar los delitos por los que se le acusan.

“Yo no di instrucciones de que se le castigara o investigara, no actúo así, no es mi fuerte la venganza (…) Él afirma eso, pero debería enfrentar las cosas y aclarar cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó, cuál fue su papel en la aprobación de las reformas estructurales, quién le aconsejo que amenazara a Peña con meterlo a la cárcel, por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivaciones… puede hablar”, dijo.