Andrea Meza es «Mexicana Universal 2020»

AMLO insiste en cobro de impuestos a empresas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a algunos estados y municipios del país de mantener acuerdos político-electorales con grandes empresas consistentes en no cobrarles impuestos o algunos servicios.

Por lo que urgió a las autoridades del país a realizar mayores esfuerzos para hacerse de recursos económicos y de esta forma solventar las necesidades de la población que gobiernan, a fin de «no estar esperando el cheque» que representan cada mes las participaciones federales, sostuvo el presidente de México en su último día de gira por Baja California.

De acuerdo con el presidente López Obrador desde la década de los 80 del siglo pasado cuando se aprobó la ley de coordinación fiscal, la federación cobra todos los impuestos y de ello otorga un porcentaje a los estados y municipios del país; esa política – sostuvo – debe cambiar.

Hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso, desde que estamos en el gobierno, se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y municipios», aseveró.