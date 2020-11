Anegamientos y lluvias intensas deja Frente Frío 13 en Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo, Ver .- En una entrevista realizada con el señor Roberto Kurti Solís secretario general del sindicato de la música sección 73 de la CTM, de esta ciudad petrolera señaló que la pandemia del virus covid-19 ha venido a afectar a los músicos y se encuentran en una difícil situación económica.

Se mencionó que muchos centros nocturnos o salones o lugares privados se encuentran cerrados por disposiciones de la secretaría de salud, pues con estas acciones no se les permite contratarse y por lo consiguiente su economía ha ido a la baja.

Curtis Solís dijo que como ciudadanos debemos de cuidarnos y como músicos ahorita respetar que los salones están cerrados, ya ningún músico se le permite trabajar o contratarse, afirmando qué los músicos seguirán esperando que esta emergencia sanitaria termine, y todo vuelva a ser como antes.

De la misma manera aseguro que los 140 socios del Sindicato de la Música de la Sección 73 de la CTM van saliendo paulatinamente, y realizando otras actividades para poder subsistir.

Esperando qué más adelante se les permita trabajar aunque sea condicionados cómo lo hacen en otros lugares a un 30%, puntualizando que en estos momentos los músicos están padeciendo una temporada muy mal por las restricciones por la presencia de la pandemia del covid 19.

Concluyendo, Roberto indicó que afortunadamente en estos momentos ningún músico socio de este sindicato ha perdido la vida por lo que hace un llamado a no bajar la guardia contra esta pandemia y se pueda en algún momento lograr presentarse en algún lugar de nuestra República Mexicana, no sin antes señalar que si usted no tiene la necesidad de salir a la calle, no lo haga, y en caso de hacerlo lo haga con todas las medidas sanitarias, para evitar un posible contagio de esta terrible enfermedad que han atacado al mundo entero.

