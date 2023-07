Anestesiólogo en la mira de autoridades por tener en su poder ampolletas de fentanilo

Los Cabos, BCS.– Un médico anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser acusado de comprar y usar ilegalmente fentanilo.

El hombre identificado como Gustavo Darwin Aguirre Castro, denunció mediante un video publicado en su cuenta de Facebook que personal de la FGR, arribó a su domicilio tras haber adquirido legalmente un medicamento controlado (fentanilo), aún y así portando los permisos de las autoridades.

Darwin Aguirre aseguró que tiene los permisos y papeles en regla, sin embargo, al llegar a su casa halló a los elementos de la FGR en su morada, quienes le comentaron que encontraron fentanilo al interior de su domicilio. «Cuento con mi título, cuento con mi cédula, cuento con un recetario con código de barras», destacó.

Añadió que le detalló a los policías que es anestesiólogo y que tiene la cédula, la receta y el código de barras del medicamento controlado.

Sin embargo, señaló que a los uniformados no les importó y siguieron llevando a cabo el cateo en su domicilio, revisando todos los rincones de la casa.

En el video el anestesiólogo dejó en claro que no es un traficante de drogas.

«Nosotros no somos traficantes, el mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas, lo que es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente ni nada, no estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos», expresó.