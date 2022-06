Ángel Álvaro Peña – A Del Río Virgen, un usted disculpe

Por José Sobrevilla

El martes pasado la conferencia mañanera tomó un curso inesperado cuando el periodista de la televisora Al Jazeera, John Holman, preguntó al presidente sobre un documental que su medio estaba realizando en México acerca de la situación de los periodistas… y “Usted ha criticado regularmente en sus conferencias de prensa a periodistas, los ha referido como ‘el hampa de los medios’, ha dicho que los reporteros cobran dinero para criticarle. Nosotros hemos ido hablando con varios periodistas locales en los estados; ellos dicen que estos señalamientos han tenido un impacto directo para ellos en la cantidad de amenazas o ataques que reciben, ya sea por el público o por otros actores en su ambiente. ¿Qué diría a estos periodistas locales?

Con vehemencia, el presidente le respondió diciéndole que, en primer lugar, respetaba su punto de vista, pero que no lo compartía; porque, “lamentablemente quienes pierden la vida −en su mayoría− tienen que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder, en todos los casos. Muy pocos son los asesinados por órdenes de autoridades locales… en la mayoría de los casos son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada”.

“…Y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político. El cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias; también a los que han actuado en contubernio con autoridades represivas o a periodistas quienes han ayudado a autoridades a justificar torturas”.

Así, el presidente recomendó al periodista que entrevistara a Carlos Loret de Mola, quien “es famoso y además le pagan muy bien”, argumentó para agregar “tiene un departamento en el edificio más lujoso de México, una residencia de 40 mil metros cuadrados en Valle de Bravo, zona exclusiva, y departamentos en el extranjero. Este periodista hizo un montaje de la detención de unos presuntos delincuentes en contubernio con el jefe de la policía de ese entonces, que era García Luna (Genaro), que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Le estoy mencionando un caso concreto”, le comentó con vehemencia el titular del ejecutivo mexicano.

“Y así otros periodistas que están al servicio del régimen, pero esto no es lo que sucede con la mayoría de los periodistas. Acabamos de aprobar un programa para que, quienes trabajan honradamente y que actúan con apego a la verdad —y por lo mismo no son famosos ni reciben tanto dinero— para que tengan lo básico, porque hay miles de periodistas que no tienen seguridad social”.

Entonces, aclaró el presidente a su interlocutor, “…una parte del presupuesto de publicidad, que antes se iba a las grandes cadenas de radio, a las televisoras, a los periódicos, ahora el 25% se está utilizando para dar seguridad a los periodistas”. Enseguida solicita a Jesús Ramírez Cuevas, su vocero y jefe de prensa, que proyecte la tabla de los periodistas que, lamentablemente, han sido asesinados este año. Y que tú puedas tener esta información y conocer más sobre las causas”.

Y así, López Obrador le fue señalando a los asesinados en Veracruz, Tijuana y los detenidos… Cuando el interlocutor interrumpe para decir:

– ¿Me permite preguntarle, de hecho, sobre eso?, porque estaba en Tijuana cuando en la mañanera misma dieron los avances. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana; lo que dijeron —estamos viéndolo juntos— es que no se capturó al autor intelectual, que es muy conocido ahí en Tijuana, y eso quería yo preguntarle, si me permite, le dijo el reportero de Al Jazzera.

“Usted puso un caso de un periodista, ¿no? Le pongo otro, un periodista que conocimos en Veracruz, su papá fue asesinado, el alcalde está prófugo y ha sido por siete años, nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad, y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucradas”, añadió.

“Anoche estuvimos en entrevista con el jefe de mecanismo para proteger a periodistas, y nos dijo que, en más de 40% de los casos, las autoridades locales están involucrados. En estos casos de impunidad en el país… Le pongo también, otro periodista veracruzano me dijo: ‘Si yo soy asesinado, yo sé que mi caso va a ser archivado, nada va a pasar’.

– Ellos, todos —perdón, voy terminando— ellos, todos, dicen: ‘Mira, la raíz de todo esto es la impunidad’.

El presidente lo dejó expandirse… “Quería preguntarle, en el caso de Margarito, Lourdes, los colegas de Tijuana, tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad así a los casos, los asesinatos de periodistas?

– Te contesto de manera categórica: ¡no hay impunidad y, si tú opinas lo contrario, me lo pruebas! Le respondió el presidente.

El reportero de Al Jazzera (término árabe que significa “La Isla”) intenta argumentar: ‘El caso del alcalde prófugo, siete años buscando justicia en este caso, que no se ha sido capturado’…

– Ah, sí, hubo casos… contesta el presidente

– El interlocutor insiste: Margarito y Lourdes, los periodistas de Tijuana dicen que…

Lo interrumpe el presidente señalando la tabla del Power Point, y le argumenta “Aquí, en el caso de Margarito, hay 10 detenidos…”

Pero el reportero insiste: Lo importante aquí, como sabemos, es siempre el autor intelectual… Puede haber arrestos…

– ¡Ah!, pero no está cerrada la investigación, le aclara López Obrador.

“Pero antes sucedía lo que tú piensas que sucede ahora; ya no es así, porque no somos lo mismo”. – El reportero sigue cuestionando:

¿Qué acciones está tomando para hacerle frente, para terminar con esta impunidad?

Señalando a la pantalla el presidente le responde:

– Pues estas acciones. Mira, esto fue 10 de enero del 22; 17 de enero del 22, 10 detenidos; María de Lourdes Maldonado, 23 de enero, también en Tijuana, tres detenidos, está abierta la investigación; Heber Fernández López, Salina Cruz, dos detenidos; Juan Carlos Muñiz, Fresnillo, un detenido: esto no pasaba antes; Luis Enrique Ramírez Ramos (columnista de El Debate), Culiacán, se acaba de detener a dos personas. Para que tengas una idea, este Luis Enrique era simpatizante nuestro.

En este caso, de Veracruz, dos mujeres, ya hay cinco detenidos. O sea, no es como se difunde en el extranjero, no es lo que opinaron los del Parlamento Europeo; no, ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadounidense, el señor Blinken; o sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas, pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie.

– ¿Sabes qué pasaba antes en México? Le dice el presidente al reportero.

“De que el principal violador de los derechos humanos era el Estado, y eso ya no sucede, es cero corrupción y cero impunidad, por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía de México que tiene mucho control de la mayoría de los medios de comunicación, no sólo en México; sino del mundo.

Si tú ves el reportaje de ayer del Wall Street Journal, te das cuenta de qué tendencia tiene. Pero es lo mismo el New York Times y es lo mismo el Financial Times, y desde luego El País, y ya ni hablemos del Reforma o del El Universal, o de los programas de radio y de televisión en México. Entonces, se requiere una reforma de fondo para tener un periodismo libre, independiente, no sometido a los grupos de poder.

– ¿Cómo sería esta reforma y cuándo podemos esperarla? Expuso John Holman

– …Esto que tú estás planteando no tiene ningún efecto en la mayoría de la población, porque ya el pueblo de México despertó. Porque antes eran tan poderosos los medios de información en México que imponían gobernantes, todavía, por ejemplo, en algunos estados. Responde el presidente.

“El Reforma, que en Monterrey o en Nuevo León se llama El Norte, ese periódico tiene influencia para poner y quitar gobernadores. Y a nivel nacional, −porque es importante el tema−, los medios llegaron a poner a un presidente de la República en México, nada más que no te voy a decir qué medios ni a qué presidente, porque ya eso te toca a ti, hacer la investigación”.

– …Es que hay medios que son críticos de usted o que lo cuestionan de alguna manera.

– “Son libres”, argumenta el presidente.

– Inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, dice el reportero de Al Jazzera, que son los conservadores, los pone de un lado, en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado, porque usted es la autoridad máxima. Es el trabajo de los periodistas ponerlo bajo escrutinio.

– Pero no reprimimos a nadie, no hay censura, lo que pasa que antes les servían a los poderosos, engañaban al pueblo y fingían ser independientes. Entonces, ya eso se terminó porque estamos en un proceso de transformación y ya no hay espacios para las medias tintas, son momentos de definición, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para agregar. “Entonces, se quejan porque antes cobraban en el gobierno, les pagaban los potentados”.

– Hay muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen esto y nunca lo han hecho, replica el reportero de Al Jazzera.

– Ah, no, no, no, claro que sí, claro que sí, pero los más influyentes, los más influyentes, los más influyentes, todos sometidos al régimen autoritario y corrupto.

“Tú no vas a encontrar en el periódico Reforma un articulista verdaderamente independiente; además, te convoco a eso, haz una revisión, haz un estudio de un mes a la fecha, y es el periódico de los conservadores, de los fifís”, le dijo el presidente.

– “Pero podría nombrar a muchos periódicos, medios nacionales e internacionales, que lo han puesto a usted bajo la lupa, de la misma manera que pusieron bajo la lupa a Enrique Peña Nieto y Calderón antes” le responde el reportero.

¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí.

– Perdón… Que hay muchos periódicos, medios nacionales e internacionales que han puesto como escrutinio, ha puesto bajo la lupa al gobierno de usted, pero también hicieron lo mismo con el gobierno anterior.

– No, no.

– Muchos periódicos nacionales e internacionales.

– No, no, muy poquitos, aclara el presidente.

– Que siempre fueron críticos.

– No, no, no, poquitos, y eso era para pagar una cuota de supuesta pluralidad. No, no, no.

“Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información, y no solo de los periodistas, ¿eh?, sino de los intelectuales que yo llamo orgánicos, y de los expertos, internacionalistas. Todo eso es muy controlado, todo con dinero. Por ejemplo, los dos grupos de intelectuales más famosos, uno encabezado por Krauze”.

– ¿Sí has oído hablar de Krauze?

– Sí.

– …Y otro encabezado por Aguilar Camín.

“Les compraban en el gobierno todas las revistas, 10 mil revistas, casi todas; les compraban libros, les compraban documentales. Claro, nunca una crítica…

Si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto los vemos aquí. De todo el tiempo, porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo agarraron como ‘el payaso de las cachetadas’; pero cuando entró y estaba en su apogeo, ninguno, ninguno, ninguno.

“Y que te quede claro también: desde Madero ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual, por los medios, y a nadie se ha reprimido, se garantiza en México el derecho de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica, porque comunicación son mensajes de ida y vuelta, eso es todo.

Con Calderón acabaron, entre otras barbaridades cometidas contra los medios, acabaron con un programa muy escuchado en el Valle de México, el más escuchado, un fenómeno de la radio, José Gutiérrez Vivó. Investígalo. Con Peña Nieto, Carmen Aristegui fue censurada, le quitaron su programa. Acá no, a ninguno, a nadie, sólo es el debate.

Porque hay que tenerle respeto al pueblo, y antes la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo, sólo era la llamada sociedad civil, que no incluía al pueblo, y desde luego la sociedad política, la élite. La política, asunto de los políticos, de los medios, las columnas, los articulistas; entonces, ahora es distinto.

Afortunadamente también, como ya hay más redes sociales y cada ciudadano tiene un teléfono y puede poner su opinión, ya es completamente distinto.

Antes, nosotros estuvimos en la oposición, no nos daban espacio, no podíamos hablar, podíamos llenar el Zócalo en una manifestación de protesta y al día siguiente no aparecía nada en los periódicos ni decían nada en la radio, y si decían algo era en contra de que habíamos acarreado a la gente, de que era pura gente ignorante la que llegaba a nuestras manifestaciones. Nadie, nada es nada, ni entrevistas de radio, ni entrevistas de televisión, ni notas en los periódicos, no existíamos”.

– “Te invito a que revises en el sexenio pasado El Universal o el Reforma, revísalos, acerca de lo que opinaban de nosotros”, sugirió el presidente. “Entonces, ahora no, ahora hay libertad completa, completa, y así va a seguir siendo por convicción. No vamos nosotros a limitar las libertades, es un cambio profundo garantizando las libertades”.

– Presidente, colegas, les agradezco el tiempo.

… Última cosa, noté en la tabla, detenidos, cero sentenciados en ninguno de los casos. Yo sé que son de este año, pero ese siempre ha sido el gran problema con la impunidad, ¿no?, falta de sentencias, que al final alguien queda enjuiciado.

“¿Puede comprometerse que en el caso de los colegas va a haber sentencias de los intelectuales, los autores intelectuales?”

– Sí, en todos los casos, no por presiones, dijo el presidente López Obrador. “Nosotros estamos aquí porque el pueblo de México decidió apoyarnos y el pueblo es nuestro amo, no aceptamos presiones de grupos de intereses creados ni de gobiernos extranjeros, actuamos en función de nuestras convicciones, nuestros principios. Venimos de una lucha por la justicia de años, entonces es nuestra responsabilidad.

Esto se presenta todos los jueves. Este jueves, además de otros casos, se va a actualizar para ver cómo van las investigaciones y no quedan en el olvido. El que comete un delito es castigado, no hay impunidad. Antes había un contubernio entre la delincuencia y la autoridad, no había una línea divisoria, no había una frontera, entonces por eso se hacían, se cometían barbaridades. Ahora no, nosotros vamos a darle continuidad a esto y a seguir aclarando todos los casos, y tenemos equipos especiales.

“Te aclaro de que la mayoría de estos casos tienen que ver con lo que se llama el fuero común, todos tienen que ver con autoridades locales, o sea, los que tienen que actuar son las autoridades locales. Sin embargo, nosotros enviamos equipos de investigación para actuar, precisamente para que no se proteja a nadie y se actúe con rectitud, y estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales.

Y yo me extendí contigo y te hablo de esta manera porque hay mucha propaganda en contra nuestra. Por ejemplo, el que promueve el exhorto en contra nuestra desde el Parlamento Europeo es un opositor de Venezuela que se convierte en diputado del Partido Popular, y él hace la promoción para que nos condenen y sorprenden a mucha gente, y además porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo, pero no tiene nada que ver con la realidad, es una motivación de tipo político. No es que les importe la vida de los periodistas, no, lo que les molesta es que estemos llevando a cabo en México un cambio y que no se permite la corrupción y que haya justicia.

Entonces, por eso es importante informar, aclarar, para poder tener autoridad moral, autoridad política. A nosotros nos duele mucho cuando pierde la vida un periodista, cualquier ser humano, porque lo más importante es la vida y tenemos que protegerla.

Imagínense lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor, eso sólo el fascismo y nosotros somos antifascistas, así de claro, sí. Aquí no se respeta ni se venera a Hitler ni a Stalin, ni a Franco ni a Pinochet, eso tiene que ver con el conservadurismo, con lo que llaman derechas; nosotros no. Este es un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo, un movimiento democrático con dimensión social y con respeto a las libertades, eso es lo nuestro.

– Muy bien, muchas gracias.

Nota: Fue una conversación poco vista en una conferencia de prensa y donde el presidente se extiende en la explicación. Queda para la historia.

Esta es opinión personal del columnista