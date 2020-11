Ángel Álvaro Peña-A dos años de gobierno

POR SI ACASO…

*Gómez Cazarín beneficiario de servicios prestados

*Gobernador sin amigos en el gabinete solo intereses

Por Carlos Jesús Rodríguez

EN EL Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez hay tres tipos de funcionarios: 1.-Los simuladores que son capaces de hacer o decir cualquier cosa con tal de agradar, impresionar y seguir manejándolo; 2.-Los que lo manipulan abiertamente aprovechando las incapacidades del Gobernante no solo para gobernar sino para concebir ideas que le permitan avanzar en desarrollo, paz social y pública, empleos y mejores condiciones de salud para los gobernados y, 3.-Los que de plano no le hacen caso. En el primer capítulo se inscriben, sin duda, el agarra torpes titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, que él jueves pasado dijo estar dispuesto a entregar su dinero para subsanar parte del déficit de más de 400 millones de pesos que generó la fallida Reforma Electoral, a sabiendas de que el legislador no le da agua ni al gallo de la pasión, aunque ufano sostiene: “si a mí me dicen que tengo que dar mi dinero para que se subsane eso lo voy a hacer con todo el gusto”, y acaso deberían tomarle la palabra para que se le quite lo bocón de cara a los comicios del 2021, en los que quiere participar como aspirante a legislador Federal y, de paso, encajar a su padre Juan Gómez Martínez como candidato a la alcaldía de Hueyapan de Ocampo “a guevo”, como suele decir, aun cuando en 2016 fue renunciado como tesorero municipal de ese lugar tras ser denunciado por cuatro de cinco regidores del Ayuntamiento por presuntos desvíos. Ahora que, Cazarín ¿de donde apareció de pronto con tanto dinero? Lo que no debería descartar una auditoria para conocer sus orígenes.

GOMEZ CAZARÍN ha usado su labia y servilismo con el Gobernante en turno para sacar la mayor raja política, y en ese tenor ha logrado colar en el congreso como auxiliar a su primo Juan Pablo Cazarín Nieves con salario de 15 mil pesos, mientras que a su prima hermana Emilenis Gómez Vázquez la tiene cobrando en la nómina de Comunicación Social que maneja su personero Aldo Valerio Zamudio. Ella cobra 25 mil pesos mensuales pero nunca se presenta a trabajar. Su hermano, Luis Alberto Gómez Cazarín cobra como maestro de tiempo completo en una escuela de la comunidad de Zapoapan de Cabaña, y su otro hermano, Luis Alberto Gómez Cazarín fue recomendado como director de telebachillerato en Jaltipan con el aval de Zenyazen Escobar García secretario de la SEV; el hermano del legislador percibe 45 mil pesos en ese cargo pero, también le dan otra mesada como director de Plantel C, con la clave 005, en Zapoapan de Cabaña. Otro beneficiario es Samuel Márquez Cazarin, primo hermano del labioso diputado, ya que cobra como delegado de Tránsito en Hueyapan de Ocampo, con base en Juan Díaz Covarruvias. Rubén Márquez Gómez primo hermano, también, de Gómez Cazarín fue impuesto como jefe de Hacienda del Estado en Juan Díaz Covarrubias, mientras que María del Carmen Marcial Cazarín cuenta con acceso a los nombres de los que reciben beneficios de programas sociales, y Rosalba Nieves, su cuñada, esposa del hermano del diputado, Luis Alberto Gómez Cazarín que cobra como maestro y director de telebachillerato en Jaltipan.

ENTRE LOS que manipulan abiertamente al Gobernador se encuentra el titular de comunicación social, Iván Joseph Luna Landa junto con jóvenes que le rodean y que vienen desde la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez a la Gubernatura, lo mismo que el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. De igual manera ejercen poder sobre el Gobernante el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar Pérez, y los que de plano ignoran al Gobernador porque responden a otros interese son: el secretario de seguridad pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y los funcionarios que ha colocado al frente de la policía ministerial como su cuñado Samuel López Leza, quien ni siquiera rinde cuentas a la Fiscal Verónica Hernández Giadans sino a su pariente político. Tampoco la Fiscal le rinde cuentas a García Jiménez sino a Eric Patrocinio Cisneros Burgos que fue quien la impuso, de tal suerte que los acompañamientos al mandatario estatal en giras y evento no dejan de ser un mero formulismo. De hecho, Cuitláhuac García Jiménez no tiene amigos en el gabinete en quienes recargarse, lo que aprovecha Iván Joseph Luna Landa y su grupo de jóvenes malosos para manipularlo. Y es que la mayoría de ellos funcionarios han sido impuestos o por Cisneros Burgos o Zenyazen García, y cuando se requiere el apoyo del Congreso recurre a su incondicional Juan Javier Gómez Cazarín cuyo respaldo le ha salido bastante caro a Cuitláhuac, aun cuando se empeñe en dar su dinero para subsanar la burrada de reforma electoral que les reboto la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser violatoria de los derechos de la sociedad y de los partidos; de la primera al cancelarles el derecho a ejercer su voto en una consulta para la revocación de mandato del Gobernador y a los segundos quitándoles la mitad de las prerrogativas dizque por ahorro.

PARA COLMO hay los queda bien, como Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social, quien dijo que por instrucciones del Gobernador García Jiménez entregaron 1 mil pesos a familias debido a la pandemia de CoVid19, pues desde su rupestre punto de vista, con ese monto se puede vivir y hasta comer carne. “Hicimos una tabla tomada justamente de una publicación de Coneval para otorgar una canasta de 1 mil pesos con maíz, tortillas, trigo y arroz; carne de res, pollo y pescado; leche y huevo, aceites, tubérculos, verduras, legumbres, leguminosas, frutas, azúcar, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas y otros más. Sacamos una tabla que nos daba 978.40 pesos y nosotros lo cerramos a mil pesos” (vaya bondad, aunque por lo visto este señor jamás ha ido al súper o simplemente a la tienda), e insistió: «Con esos productos puede vivir un mes una persona, pueden vivir dos personas por 15 días o pueden vivir 3 personas durante 10 días, todo depende de los integrantes de la familia». Su errática postura le mereció comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en la mañanera del jueves, tras ser cuestionado en torno al tema, expreso: “No, no, no. Me recordó al secretario de Hacienda de Calderón, que dijo algo parecido, no sé si fue Ernesto Cordero, sí. Pero ya eso ya, no, no, no. No es serio eso”. Tal vez a Cazarin que ofrece su dinero para subsanar los efectos de la reforma electoral fallida y Fernández Sánchez deberían tomarles la palabra para que dejen la demagogia a un lado y se aboquen a ser serios, aun cuando la tramoya o simulación les reditúe dividendos. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

