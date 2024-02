Ángel Álvaro Peña – AMLO apoya a explotadores de cafetaleros

Bueno, las carreteras no tienen por qué ser malditas, medio maletas son quienes dirigen la obra pública, lo mismo federal que estatal. Sucede que hay graves problemas en la autopista Orizaba-Córdoba-Fortín de la mugre Capufe, por el arreglo del Puente de Metlac, que después de las 8 de la noche ya no hay nadie trabajando, cuando debían tener tres turnos, para lo que cobran. Esa autopista ya la evadimos todos los que por acá vivimos, pero, sucede que al inútil gobierno de Cuitláhuac se le ocurrió la idea de mandar a un par de trabajadores a la carretera federal con una cubeta o dos y chapopote y entonces ardió Troya, porque hicieron un plantón terrible donde el tráfico se atoró por una hora. Así me tocó a mí mismo, el día de la Amistad, cuando había un atasco terrible. Debieron esperar a que termine la obra del puente o llegar de madrugada y dejar que el tráfico fluya en horas pico. Pero así son de inútiles.

QUIENES VAN

Morena lanzó la lista de candidatas y candidatos a la diputación federal. Como a nosotros solo nos interesa el sitio por donde andamos y vivimos, sucede que en Orizaba le tocó el premio mayor a Corina Villegas, que ya ha sido dos veces diputada y va por la tercera y, me dice una gente enterada, ni quien la conozca, pero gana por el efecto Morena y AMLO. La otra es Margarita Corro, q ue era local y va a la diputación federal para el pesar de los paisanos terrablanquenses. En Xalapa, Rafael Hernández Villalpando, un chapulín que una vez fue rector de la UV y subsecretario de Gobierno, y ha andado de partido en partido, brincando por y para su beneficio. Priísta un tiempo y gente de Dante Delgado en Convergencia, ahora es moreno, a sus 76 años, busca seguir en el presupuesto vía diputación federal. Rosa María Hernández Espejo. Comunicadora, gente de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, va de la local a la federal por el escaño de Veracruz. Zenyazen Escobar, el bailarín de Educación, va por Córdoba. Este hombre quería ir a la diputación local no a la federal, porque, aseguraban sus cuates, desde el Congreso se convertiría en líder y haría el uno-dos con Rocío Nahle, si es que gana y no se le atraviesa Pepe Yunes. Pero la Nahle lo vetó, dijo lo quiero lejitos y afuerita.

EL PAPA EN LA SUCESION MEXICA

Siempre es válido y bueno ir a tomarse una foto con el Papa Francisco. No solo sales bendito y bendecido, sales de buen corazón, porque el Papa Francisco no solo es paisano de habla hispana, como buen argentino, sino porque, con él, siempre se saldrá de buena gana cuando se pisa ese recinto romano que es sagrado para el mundo católico, donde, si te das una vuelta vaticana, conoces la Piedad de Miguel Ángel y La Capilla Sixtina, donde todos los cardenales del mundo se reúnen cuando eligen nuevo Papa. También por allí se puede visitar las tumbas de los muy queridos Papas, los dos que reinaron un tiempo, aquel año que tuvimos tres papas, al que le dieron su té envenenado, según cuentan los historiadores vaticanos, el Papa Juan Pablo primero; el Papa Juan Pablo Segundo, al que quería todo el mundo y hasta el del primer Papa, San Pedro. Pues allí anduvieron Xóchitl Gálvez, que llegó primero pisando home y barriéndose en la base y, cuando se enteraron los seguidores de Claudia Sheinbaum, rápido le buscaron una audiencia, porque esas fotos para el mundo católico sirven para los votos. A ver qué ocurre, mientras las dos sacan las fotos papales y el Papa les habrá deseado suerte a las dos. Qué gane la mejor, les habrá dicho. O la que tenga más votos, aunque no sea la mejor.

