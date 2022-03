Ángel Álvaro Peña – Bronco impulsa campaña de Samuel

ACERTIJOS

Entró un fuerte norte en Veracruz el fin de semana pasado, y eso pospuso mi ida fin semanera. Pero lo hice ahora en lunes con la carretera libre, en la mugre Capufe (siempre su comercial), cuatro cuenqueños en el acostumbrado café de Don Justo, que para nuestra sorpresa ahora van a inaugurar uno en Plaza Andamar, que buena falta hace otro, pues hay dos de categoría también: Starbuck y Bola de Oro, en la parte baja e intermedia y creo que muy arriba una Parroquia. El de don Justo lo pondrán en la entrada de Plaza Andamar, donde antes había un negocio de maquillajes. Bien por eso, le escribí a Manolo Fernández felicitándolo, siempre la apertura de negocios conlleva a que haya empleos, y le dije que no se olvide de Orizaba, aquí nos hace falta uno de ellos. Gran familia cafetalera. En ese inter brincó una nota de un evento con el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Sucede que la familia Sánchez Ancira, propietarios y fundadores de los hospitales Covadonga de Córdoba y Orizaba, van a inaugurar pronto el de Veracruz, el que se ubica por la zona de El Dorado. Un hospital perrón, de primera, y Antonio Sánchez Sainz, su director general, junto a su familia ofertaron 550 empleos para la gente que quiera trabajar allí, y aquello fue un buen evento. Desde doctores, administrativos, afanadoras, enfermeras, habrá una buena fuente de empleo para la región. Y a Orizaba la catapulta entre los grandes empresarios que invierten en el estado. Yo recuerdo que hace unos años, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue a poner la primera piedra, junto a su eficiente secretario de salud, Irán Suárez Villa. Pues ahora está cerca la fecha de inaugurarlo. Y digo yo, que he andado en hospitales últimamente, porque este terco corazón brinca y brinca con cautela, y he visto la atención medica en los Covadonga de Orizaba y Córdoba, donde, por cierto, ese de Córdoba reúne las características de los mejores hospitales del planeta, y he también visitado doctores, tres cardiólogos: el doctor Lobo, el doctor Camarillo y Homero Guzmán Guerrero, de Veracruz, quienes me dieron la buena nueva de que ahí vamos, y también conozco el hospital regional de Río Blanco y el IMSS de Orizaba, y por urgencia de dentista, ayer mismo al regreso de Veracruz pasé a ver a Alejandro del Bosque, al sanatorio Rebeca de la familia del Bosque Platas, a una checada. Soy experto en restaurantes y en hospitales, ahora. Felicidades a la familia Sánchez Sainz, y al doctor Felipe, una gente muy humana a quien rogamos Dios le siga cuidando su salud, un hombre bueno y gran benefactor.

DE COMIDA CON DOÑA AMADA

Este lunes escogimos los mariscos, en La isla del amor, en Boca del Rio, con doña Amada, donde siempre nos recibe el buen Gustavo, quien me recomendó una doctora cardióloga de primera de Veracruz. Fuimos por la sopa de jaiba y los cocteles y lo que se pudiera, en ese sitio donde su fallecido esposo, Luis Gilbon, hacia los intercambios con un restaurante en Santander, España, con Zacarías. Suelen llegar allí los bailarines de sones jarochos y también los vendedores de dulces y los de quesos de la Mixtequilla, pero en sábado y como era lunes los quesos solo nos los imaginamos. De quesos, decía De Gaulle, que cómo se podía gobernar un país con 280 tipos de queso. Y uno aquí tiene el queso de hebra, que también se le conoce como oaxaco, el jarocho, el asadero, el requesón, el de bola, el Cotija, el Chihuahua, el de los menonitas, el panela y el que se nos ocurra, todos riquísimos, como los que hacen en Tierra Blanca y también en Capulines y las cremas y las natas, para quienes les gustan. Los quesos, aunque se enoje AMLO, vinieron de España con los conquistadores, ellos trajeron las vacas, las cabras y las ovejas y de allí nacieron los quesos, de lácteos no conocíamos ni la palabra, o sea, cuando el presidente se aviente un queso en sus memelas que come, que se acuerde que llegaron de España, aunque la tenga en pausa. Luego, otro café en Bola de Oro para el remate, ver las tiendas de Andamar que dolorosamente cerraron dos, pero ahí vienen los tiempos mejores, después que la maldita pandemia golpeó el corazón y empleos y los negocios.

