Ángel Álvaro Peña – Consulta pone partidos aprueba

ACERTIJOS

Esta región de las altas montañas, hace años la maldad perturbó a sus habitantes. Ocurrieron aquí más desapariciones que en pocos lugares de México, aunque el país es un lugar de cuerpos sepultados clandestinamente. Muy doloroso. Aquí nació el grupo Colectivos Orizaba-Córdoba, que se han dedicado a ayudar a madres y padres y hermanos, que han visto salir a sus hijas de casa un día, pero no han regresado, y las buscan para darles cristiana sepultura. No han desfallecido. Con su lema: “Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida “, bregan con machete en mano y palas y sombreros y pañuelos para cubrirse el sol, ante la inutilidad de un gobierno de Veracruz, que mira para otro lado cuando la tragedia llega, ah, pero eso sí, andan felices en los mítines del patrón, cuando todos esos debían sumarse a buscar desaparecidos. He sabido de algunos casos personales, supe de una jovencita que hace años fue levantada por grupo delincuencial, y gracias a Jorge Winckler Ortiz, que en ese tiempo era Fiscal y se puso las pilas, lograron encontrar a la hija un año después, sepultada clandestinamente. Cuando la madre estaba en el forense de Córdoba, y el grupo de Colectivos la arropaban llorando, una de ellas le dijo: “Alégrate que encontraste a tu hija, yo llevo cinco años buscando la mía y no la encuentro”. Ya tienes, al menos, le dijo esa madre, dónde llorarle y dónde llevarle flores. Toco el tema porque hace unos días llamó mi atención en la calle Circunvalación, sitio frente a Plaza Valle, el parque recreativo del IMSS de Orizaba, que en una malla perimetral fijaron lonas con los rostros de mujeres, hombres y niños desaparecidos en la región. En este México que se volvió bárbaro y sanguinario. Los Colectivos Orizaba-Córdoba, buscan a las familias desaparecidas. Son cientos de rostros a los que no se les ha dado cristiana sepultura. Dios les ilumine para encontrarlos. “En cierto lugar me detengo a esperarte. Y sé que la mano de Dios es mi propia promesa” (Walt Whitman)

LOS DOS COLOSIO Y DANTE

Hace nada, en el diario El País escuché una entrevista, una plática del periodista Salvador Camarena con Agustín Basave, una gente cercana a la familia Colosio, hablando en el 28 aniversario de la trágica muerte en Lomas Taurinas. Luis Donaldo Colosio Riojas, se ha vuelto un fenómeno político. Abogado, con 36 años de edad, político y alcalde de Monterrey, nacido en Magdalena de Kino, lugar que se volvió famoso cuando sus padres fueron sepultados en ese sitio desconocido para muchos mexicanos, como se volvió Lomas Taurinas un sitio de reverencia y de luto. Muy chico, con su hermana Mariana, quedaron huérfanos, primero de padre, asesinado, y luego de madre, Diana Laura, a la que un cáncer mataba por ratos. Ella sufría, porque sabía que dejaría a los dos hijos pequeños huérfanos, y nada debe haber más doloroso para una madre. Por eso aquel reclamo cuando llegó el cadáver de Colosio y Carlos Salinas, en el hangar presidencial esperaba al candidato caído, cuando Diana Laura lo enfrentó y le reclamó: “Así no era, Carlos”. Según la última encuesta de El País, Colosio junior está en el tercer lugar, seguido un punto atrás de Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Algunos dicen que es muy joven para eso, pero puede suceder lo que alguna vez, cuando JFK era senador, y ya le movía el gusanito de la presidencia, sus asesores le decían que estaba muy joven para ir en busca de la Casa Blanca, que esperara, que tenía tiempo, a sus 43 años de edad no quiso esperar. No le hizo caso a sus asesores y les dijo como grita El Perro Bermúdez: “La tengo, siento que es mía”, y no la dejó ir. Kennedy llegó a ser el presidente más joven de Estados Unidos y también el más joven en ser asesinado. El problema de Colosio junior es Dante Delgado Rannauro. Al pertenecer a Movimiento Ciudadano (MC) nadie sabe cómo piensa Dante, apenas platiqué con uno de sus asesores y me dijo que Dante no quiere nada con el PRI, y si no hace alianza no va a ganar más que una u otra gubernatura por ahí, como se ve ahora que va solo con una candidata a una gubernatura. Para vencer a Morena con Luis Donaldo de candidato, hay que ir todos juntos. PRI/PAN/PRD y MC, pero con Dante nunca se sabe. En fin.

