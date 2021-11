Ángel Álvaro Peña – Enmudece la termoeléctrica de Tuxpan

Por Gilberto Haaz

CHECO REGRESA A CASA

Leo en Notiver, que el rock-star de la política veracruzana, Sergio ‘Checo’ Carlos Gutiérrez Luna (no confundir con el Checo Pérez, aquel corre en autos, este corre por la gubernatura de Veracruz). En política, como en la vida, los huecos o espacios que no son ocupados, los ocupa alguien, según la teoría de físicos y filósofos. Espacio que no se ocupa, alguien llega y lo ocupa, diría el filósofo Kamalucas, una gente de mi pueblo, que en paz descansa. Llegó y se reunión con empresarios y actores sociales, con gente del Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canirac y amigos que los acompañan, y hablé con su presidente, Luis Cruz Montesinos, me dijo que es la segunda reunión que tienen, la otra fue en Orizaba en octubre en el Polifórum, donde el Checo fue entrevistado por La Tía Justa, en su visto programa de Facebook y eso sirvió para que Checo lo invitara al Congreso federal y allá llegó y Joaquín López Doriga confundió que Checo había llevado un brujo de Catemaco, para hacer una limpia. Tía Justa le respondió que no era brujo, era bruja. Cruz Montesinos le ha pedido, como lo piden desde hace añisimos la gente de esta región Córdoba-Orizaba, que la mugre caseta de Fortín desaparezca, cosa que no va a ser posible porque ingresa poco más de 8 millones diarios, luego, rendidos ante esta petición ahora piden una cosa muy sencilla, que Checo puede hacer si ve al titular de la SCT, ampliar a 12 casetas de cobro, 6 de cada lado, para que las colas y los atascos vehiculares no ocurran como ocurre, que hay ocasiones que para cruzar necesitas 40 minutos. Este político veracruzano, nacido en el sur de Veracruz, a quien el góber Cuitláhuac dice no conocerle, y él se le va haciendo muy conocido, harto reconocido, cuentan del altiplano que trae el visto bueno, primero del jefe, o sea de AMLO, trascendió que avisó al jefe mayor y amigo de Biden y Trudeau, que iba a ir al estado a recomponer muchas cosas, y lo anda haciendo, con el beneplácito de Mario Delgado y Ricardo Monreal, o sea, que viene bien apalancado. Si logra que la SCT comience a ampliar las casetas, se ganará la gloria y el aplauso de esta comunidad que sufre lo insufrible. Y quizá la candidatura al gobierno de Morena, aunque aquí le enfrentarán a uno muy conocido, el alcalde electo, Juan Manuel Diez Francos, de Orizaba, tierra bendita de Dios. Veremos, Checo.

LA LEY DE HERODES

No se llama así, pero así debieron ponerle los legisladores veracruzanos, que dieron paso a un delito conocido como ‘Ultrajes a la autoridad’. Fue bien creado para que a las policías no se les faltara al respeto, cuando hubiera manifestaciones, pero el gobierno de Veracruz la ha utilizado para reprimir a sus adversarios políticos, y con ese fin te adjudican el ultraje a la autoridad y un juez de contentillo, que sobran, te vincula a proceso y que Dios te ampare, porque ya adentro, cuando otro juez dicte que debes salir, te aplican otra denuncia de venganza y ahí te la llevas, hasta que el supremo gobierno quiera. Así ocurrió con el exsecretario de Gobierno del sexenio pasado, Rogelio Franco Castán, quien desde un 13 de marzo de este año, cuando lo iban a detener para presentarlo por una demanda familiar, le aplicaron la ley de Herodes, porque, aseguró uno de los ministeriales, se opuso y le desgarró su camisa ‘Versánchez’, que no era la original de Versace, pero la quería muchito, a la camisa. Desde ese tiempo se la han aplicado a cuanto enemigo ven en el panorama, el gobierno la ha usado como arma de ofensiva, ante quienes odia y repudia. Hace nada se la aplicaron al diputado maloso de Oaxaca, al que detuvieron cuando buscaba un hijo detenido, y más atrás a un excandidato del PT a la alcaldía de Jesús Carranza, que allí sigue, enjaulado. Todo esto viene a cuento porque la voz poderosa del senador Ricardo Monreal, acusó que el Poder Judicial debe desechar ese delito de ultraje a la autoridad, que viola los derechos humanos. Dijo: “El poder judicial es omiso para reparar estas injusticias, resulta extraño que un nuevo delito esté de moda, precisamente un delito que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad, donde privan de su libertad a ciudadanos”. A Monreal en este gobierno ni caso le hacen, es del equipo contrario, si Claudia Sheinbaum hablara, otro gallo cantaría, pero él no, no es bien visto en las esferas de poder de Veracruz.

LA MUERTE DE KENNEDY

Hoy se recuerda el aniversario de la muerte de Kennedy, hace 58 años en Dallas, Texas. Historia para mañana.

Esta es una opinión personal del columnista