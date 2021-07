Ángel Álvaro Peña – Gas barato ¿por qué la gasolina no?

Místicos y Terrenales

* Vaya, hasta dice que el PRI y el PAN avalan su reelección

* “No avalamos sus interpretaciones”, le responde el PRI

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Ya lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez, que «el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos», una de las últimas veces que utilizó éste juego de palabras que tanto le gusta fue el 23 de junio de éste año, hace poco, pues.

Y algo así parece ocurrirle al coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política y quien sabe cuántos cargos más, Juan Javier Gómez Cazarín.

Tiene tantos que a veces me recuerda a Antonio López de Santa Anna, a quien le gustaba que le llamaran “Alteza Serenísima”, además de todos los otros apodos autoimpuestos.

Pues a Gómez Cazarín el poder parece estarle afectando de más. O simplemente, lo que lo trastorna es la posibilidad de perder el poder absoluto que hoy tiene en la Cámara de Diputados de Veracruz.

Por eso dice, afirma, asegura, y casi-casi vaticina, que estará en la próxima Legislatura: “Todo da a indicar que nosotros vamos a estar en la próxima Legislatura número LXVI del Congreso local, todo se encamina hacia allá”, declara, para darle fuerza a sus palabras.

Y está tan seguro que hasta afirma que “lo dicen los del Partido Revolucionario Institucional, lo dicen los de Acción Nacional”.

Vaya, para que no haya dudas “todos (los partidos políticos) nos están considerando” para estar en la próxima Legislatura estatal.

¿Quién en el PRI o el PAN le habrá dicho que lo apoya?.

Vaya se siente está seguro que hasta dice que el mismo el OPLE cuando haga la distribución de plurinominales lo hará de tal forma que repetirá como Legislador.

¿Quién en el Organismo Público Local Electoral (que ese es el real nombre del OPLE) le habrá dicho eso?, ¿el presidente José Alejandro Bonilla?, ¿el secretario ejecutivo Hugo Castro?, ¿o el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ese que siempre le aprueba todo a Morena?.

¿O… habrá sido el gobernador Cuitláhuac García el que le habrá dicho que harán todo para que siga como diputado?.

Porque para que continúe tiene que haber uso de poder para forzar las cosas, porque legalmente, no le da bajo ninguna interpretación, para llegar a la siguiente Legislatura.

Ahí está la grabación de sus palabras, en una entrevista difundida por Radar es Noticia, y la nota publicada en gobernantes.com, que muestran con toda nitidez como Gómez Cazarín no está dispuesto a soltar la posición plurinominal para ser diputado local y en cambio vislumbra que está listo para hacer lo que sea, con tal de seguir como tal: “No es como dicen -expresa-. Si tu pones a tus pluris en primer termino es porque son los que te van a representar, es porque son en quien tu confías, no vas a empezar quitando del primer lugar hacia el último, eso es de los últimos hacia abajo”.

Es su interpretación, son sus “otros datos”, los mismos que insiste que serán los que use el OPLE para hacer la distribución de las diputaciones plurinominales, “y es el criterio que utilizamos nosotros como partido”, aunque no todos en Morena tienen esos cálculos, si no que la mayoría de quienes los han hecho ven que simplemente, no le da para volver a ser diputado, que tendrá que dejar la posición para que la ocupe una mujer.

Pero Gómez Cazarín no quiere soltar la curul. Eso de la equidad de genero no va a provocar que se quede fuera de la próxima Legislatura, que ya no tenga todo ese poder que ha disfrutado como gran místico de la Cámara de Diputados.

Sí hay que dejar un espacio para que lo ocupen mujeres, que lo haga otro, porque él, Juan Javier Gómez Cazarín, no está dispuesto a cederlo.

¿Porqué habría de hacerlo si a él lo protege Cuitláhuac García?. Y no importa que sea malo para legislar, como lo muestran los casi 30 revires que le dio la Suprema Corte de Justicia a sus proyectos, porque eso de hacer leyes bien hechas, es algo que no se le da.

“NO AVALAMOS SUS INTERPRETACIONES”, LE RESPONDE EL PRI

Quién sabe quién en el PRI le habrá dicho que lo apoyaban para que siguiera como legislador, porque oficialmente la declaración es “no avalamos sus interpretaciones” y lo dice Alejandro Sánchez Báez, uno de los representantes del PRI ante el OPLE, quien ya lo ha planteado antes y que parece que lo refrendará en la siguiente sesión.

“No avalamos interpretaciones, sino que estamos a lo que los tribunales determinen en los plazos legales para hacerlo y de acuerdo a las leyes que corresponden”, plantea. “Si de acuerdo a la ley él u otro entran, que así sea”, pero no avalamos que tenga que llegar necesariamente, reitera.

Por el PAN, en cambio, hubo simplemente un “no avalamos eso”.

Más Enrique Cambranis, por su parte, quien se vislumbra como posible coordinador de la próxima bancada del PAN, y uno de los diputados que sí tiene asegurada la reelección, anota que no tiene comentario sobre la afirmación de Gómez Cazarín, y agrega que la distribución de las plurinominales por género no está en manos de ningún partido y que son reglas que ni siquiera están tan claras como deberían de ser, que es el OPLE el responsable de hacer esa designación.

¿Lograrán los “otros datos” de Cuitláhuac García y de Gómez Cazarín torcer las leyes para que repita como diputado?.

Estamos a punto de ver otro ejemplo de que tan dispuestos están los místicos de Morena a cumplir con las leyes o cuán poco les importan como para pisotearlas una vez más.

REUNIÓN DE HUGO GUTIÉRREZ CON REPORTEROS

El secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado se reunió con los cinco reporteros agredidos durante el desalojo de la autopista Coatzacoalcos- Villa Hermosa.

La nota no menciona ninguna disculpa por la agresión, pero… bueno.

La importancia del encuentro es delinear un respeto hacia el trabajo periodístico, que en ningún momento es de bloqueo hacia la actividad de la fuerza pública, si no de cobertura informativa.

Si la policía debe usar la fuerza pública, debe justificarlo, para convencer a la ciudadanía, no a la prensa, de la necesidad de esto.

La policía estatal hasta ahora se ha mostrado altamente agresiva con la población y con la prensa, que es en mucho lo que vale para que hoy tenga un gran rechazo.

La promesa que hizo en febrero de 2018 de que había venido para enseñarnos lo que es la seguridad, todavía no la cumple.

Y con agresiones, menos.

Por lo pronto, y de lo inmediato, todavía le falta reparar el daño (o al menos intentar hacerlo) a los familiares de los dos menores asesinados en la Patrona.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Marco Antonio Aguirre R. – ¿A quién le interesa ser rector de la Universidad Veracruzana?