Ángel Álvaro Peña – Gertz prometió trabajar

ALMA GRANDE



Por Ángel Álvaro Peña

Desde la víspera de la comparecencia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se veía como un cuestionamiento a su trabajo, pero en realidad algunos nos preguntamos: ¿Cuál trabajo?

El Fiscal General de la República, compareció ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia. Entre los escándalos que son parte del escenario de dicha comparecencia, que pudo derivar en un juicio político está el de su ex cuñada que se encuentra presa, y una propiedad que le imputan en España, calculado en 113 millones de pesos por la posesión de cuatro viviendas de lujo.

Además, se le adjudican al fiscal propiedades en Nueva York, París y Madrid, posee inmuebles fuera de México que van desde los 22 millones de pesos hasta los más de 60 millones.

Sin embargo, nada es tan cuestionable como la pasividad que mostró durante más de tres años al frente de dicha Fiscalía, donde nada sucedió a pesar de que una de las consignas más reiteradas en campaña del actual Presidente de la República fue castigar la corrupción y terminar con la impunidad. De ambas condiciones habituales en la política del país fueron llevadas a cabo.

La comparecencia no fue un día de campo para el fiscal, a pesar de ello, nunca perdió la calma, la oposición lo cuestionó severamente sobre diferentes temas relacionados con su responsabilidad pública y su trayectoria profesional.

Se comprometió ante el Senado a respetar la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 28 de marzo, sobre el conflicto familiar relacionado con la muerte de su hermano Federico.

La comparecencia se llevó a cabo a puerta cerrada entre el fiscal y los integrantes de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, duró poco más de dos horas, empezó a las 17:20 horas. Se le cuestionó sobre seguridad y la disputa que mantiene con la familia de Federico.

Ricardo Monreal, informó que el principal compromiso del fiscal fue respetar lo que dicte la Corte. “Hizo un compromiso con el Senado que me pareció muy importante que lo dibuja como un hombre de Estado, dijo él que ofrecía y era su convicción respetar la resolución de la Corte, que lo que la Corte resolviera lo iba a acatar, que lo iba a sumir y no había ninguna acción de parte de él que afectara la resolución”.

Se comentó que en poco menos de dos semanas se podría ordenar la libertad inmediata de Alejandra Cuevas Morán, presa desde octubre de 2020 en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de la presunta comisión del homicidio de Federico, hermano del fiscal.

En este escenario los senadores de oposición recriminaron al fiscal los altos niveles de impunidad y los nulos resultados de su labor, pero le dieron un voto de confianza en su gestión al frente de esa institución, de tal suerte que al final del encuentro se tomaron una fotografía como si se hubiera celebrado la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Gertz Manero.

Por su parte, el fiscal se comprometió a rendir cuentas periódicamente al Poder Legislativo, por lo que se acordó elaborar un calendario de reuniones, aunque en realidad debió prometer que trabajaría arduamente, para acabar con el gran rezago que existe en materia de procuración de la justicia.

Al término del encuentro el líder de los morenistas afirmó que ninguno de los senadores planteó la remoción o renuncia del fiscal, quien informó sobre las investigaciones de sus conversaciones telefónicas publicadas ilegalmente en redes sociales, y adelantó que muy pronto se sabrá si se trató de espionaje público o privado, es decir, desde algún órgano del Estado mexicano o si fue una maniobra de particulares.

Ante acuerdos, promesas y planes conjuntos se desarrolló el encuentro que dio muestras de civilidad, desde luego que no estuvieron presentes los radicales del PAN ni los protagonistas de Morena, que se enfrentan en toda sesión y que han tomado la tribuna como arenas de luchas y al senado como Coliseo romano.

Uno de los puntos que debe reconocerse del fiscal fue el compromiso que hizo frente a los legisladores de respetar íntegramente la resolución que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el litigio con su familia política.

Los legisladores deben ahora ser garantes de las promesad del fiscal, y éste tomar en cuenta la supervisión de un poder diferente pero cercano, ya que nunca tomó en cuenta al Poder Ejecutivo con el que debió no sólo coincidir porque su nombramiento fue a propuesta de ese poder sino acordar y mantener concordancia entre política y justicia. Esta combinación es la que hace un buen gobierno, pero pareciera que al fiscal hasta ahora le interesó ponerse a trabajar.

La pasividad de su encargo, que fue aprobado por el Legislativo debe transformarse en una tarea donde haya no sólo entendimiento sino armonía entre los tres poderes que no por coincidir en las intenciones y los tiempos deja de haber autonomía.

PEGA Y CORRE.- El ex presidente Ernesto Zedillo es el primer ex presidente de la República priísta que rompe el trato no firmado entre los ex mandatarios del país. Hasta ahora los únicos que no habían callado eran los panistas Fox y Calderón, Peña Nieto, a pesar de todo, guarda silencio sobre la política del país. Zedillo señala que es lamentable la “ola de gobernantes populistas e ineptos” que convirtieron la gestión de la pandemia de Covid en “un desastre” lo anterior fue expresado por Ponce de León en la conferencia digital “Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica”, organizada por la consultora NTT Data. Una reaparición tan inoportuna como imprudente…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

Esta es opinión personal del columnista.

También te puede interesar ver: Ángel Álvaro Peña – Bronco impulsa campaña de Samuel