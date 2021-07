Ángel Álvaro Peña – IMSS estrena cara

TRAS LA VERDAD

AMLO se cae de coraje al ver que su consulta no prosperará, poco le importa seguir violando la prohibición que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sabe que no debe intervenir, así lo reconoció hace algunos días, sin embargo “arenga” a la población para que vaya y participe en la farsa democrática que tendrá verificativo el domingo próximo.

A petición del PAN, AMLO nuevamente fue reprendido por el INE, le impuso una de tantas medidas cautelares para que evite meterse en el proceso de publicidad de la consulta, impedimento previsto por el artículo 35 de la Constitución. El área jurídica de la presidencia de inmediato se inconformó, se fueron a quejar al ETPJF, para que le levanten el castigo.

El presidente ¡No entiende! Y, como medida desesperada volvió a entrometerse, arguyendo que no hay suficiente publicidad. A punto de estallar por el fracaso anunciado de la derrota que sufrirá en su primer intento de conseguir por la vía legal la aprobación de procesar (trastoca la pregunta que habrá en las mesas el domingo) a los políticos que tomaron decisiones en el pasado (él también) que pudieron afectar a terceros.

Sin observar las reglas constitucionales AMLO canceló dos enormes obras. A mano alzada, practicando las consultas como método de gobernar, ordenó la cancelación de las obras que se desarrollaban; una, el aeropuerto de Texcoco y la otra, la cervecera de Constellation Brands. Así, sin más “quebró” la economía de miles de personas. Lo mismo hizo en Morelos con la obra de la CFE, entonces para que reiniciara los sucios trabajos de contaminación. Aplicó sus “consultas” a placer. Ahora que debe sujetarse a la norma, va en picada su consulta, está desesperado y ya culpa la falta de publicidad en los medios de comunicación de particulares ¿Hacerle el caldo gordo?

Hasta hoy es duramente criticada su faramalla que, en tiempos de “austeridad” se gasten más de 500 millones de pesos en una farsa democrática denominada consulta, para activar la aplicación de la procuración de justicia. Su gobierno sumido en recortes presupuestales, a todas las dependencias que salen debiendo por falta de dinero; autorizó baja de salarios, recortes a los aguinaldos de los burócratas y toda clase de barbaridades; el presidente regala 90 millones de dólares a 3 países de Centroamérica; luego manda a Cuba aviones y navíos repletos de medicinas, alimentos, vacunas y muchos más bienes que nadie sabe de ellos (secreto de estado); también obsequia millones de vacunas a la India. Total, que la austeridad solo es para los mexicanos, no para el presidente que dilapida el dinero público en inexplicables estupideces.

Por si no fuesen suficientes las torpezas que realiza el presidente para llevar a cabo su consulta, hay tremenda confusión en quienes sí quieren participar (los tontos útiles), desconocen los lugares en los que se ubicarán las mesas receptoras de la “voluntad popular”. No es lo mismo sembrar más de 160 mil casillas para el proceso electoral pasado, que 57 mil mesas, fueron “amalgamadas” las secciones; así que, no será fácil ubicar la mesa que les corresponderá ir a dejar la opinión sobre “sí o no” de la pregunta que nadie entenderá cómo se aplicará en el supuesto “guajiro” de alcanzar los poco más de 37 millones de seguidores de AMLO.

De ahí que el promotor de la consulta cae en desesperación ante la realidad: no asistirá el número de personas que se requieren. No será la ficción de las tramposas consultas que ha realizado con anterioridad. Por eso no le importa volver a violar la Constitución y la ley reglamentaria, sabe que los llamados del INE no le causan ningún perjuicio.

La ciudadanía responsable volcada en contra de la consulta por la burla que ella significa.

AMLO no esperó que la mayor parte de los mexicanos con madurez y responsabilidad de acudir a emitir su opinión, estarían en contra e hicieran campaña para divulgar la realidad, objetividad que choca con la tergiversada ficción de torcer las normas. Según el presidente la participación ciudadana en la toma de decisiones es democracia participativa. En el fondo, él quiere manipular la decisión.

Solo se trata de que AMLO presente una simple denuncia penal y active la persecución de la justicia. La treta presidencial a la baja y en picada ¡Por sucia! Su primer paso al referéndum del año próximo (revocación de mandato), por medio del cual pretende perpetuarse en la Presidencia de la República.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

