Ángel Álvaro Peña – Intelectuales ayer, traidores hoy

NO LE JALEN LOS BIGOTES AL TIGRE

Cuando los noticieros son de puras muertes, como el de ayer noche, cuando entre varios estados sumaron más de 220 ejecutados, en este país de abrazos y no balazos, donde el presidente Biden firmó un decreto llamado Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales, el mismo día que regresaba el presidente AMLO de Washington, Ley por aquel agravio a dos agentes del servicio de inmigración y aduanas, Jaime Zapata y Víctor Ávila, según cuenta el periodista Darío Celis en El Financiero, que fueron ejecutados por los carteles, uno murió y el otro quedó herido en un atentado en 2011 en San Luis Potosí, con esa Ley nuestro vecino tiene jurisdicción extraterritorial para capturar y juzgar narcos, es decir, pueden entrar a México y a donde les plazca, como quería Donald Trump enviar al ejército americano cuando la masacre a la familia Le Barón, y listo estaba para invadir. En fin. Cuidado.

EL REY RICHARD

Al parecer ya está en los cines de Cinepolis. Mientras el frio pegaba y la tele se llenaba de muertos y ejecuciones, hice a un lado los noticieros y me puse a ver una buena película, King Richard, con el gran Will Smith, cinta que narra el caminar de este padre y la madre de dos de las más grandes tenistas femeninas en la historia de Estados Unidos, Venus y Serena Williams, no solo grandes, las primeras de color que dieron paso a que miles de gente suya entrara a las canchas. Hay una leyenda del porqué Estados Unidos no ha tenido potentes nadadores negros ni tenistas, y es porque no habían tenido acceso a las albercas ni a las grandes canchas de tenis. El padre Richard, comienza la película, cuando se asombra que una tenista gane 40 mil dólares en una semana, y desde ese momento, con sus hijas pequeñas, se prepara a entrenarlas entre él y la madre, llevándolas de la mano hasta conocer a uno de los dos más grandes entrenadores de tenis, entre su pobreza, la madre tenía dos trabajos y el padre era empleado de seguridad en la noche, Richard no las sacaba de las canchas, con entrenamientos de 4 a 6 horas. La película muestra el poder de una familia unida, que salen de un barrio pobre hasta encumbrarse en las grandes nóminas. Venus Williams, a sus 14 años, jovencita, logró su primer contrato de los zapatos Reebook por 12 millones de dólares, y entre las dos han ganado mas torneos de Grand Slam, como Wimbledon, más que nadie. Véanla, es muy buena.

DANTE SIEMPRE SI

Dante Delgado Rannauro, el gobernador de Veracruz del cuatrienio, sabía que andaba perdido en el Senado, lo suyo es liderar un partido, más que ese partido, Movimiento Ciudadano (MC), es suyo, él solito lo formó paso a pasito, como dice la canción. Lo van a necesitar los líderes del PAN/PRI/PRD para lo que viene, que será una tormenta perfecta, porque la Reforma Eléctrica, aunque muchos la den por muerta, después que la General Motors (GM) sentenció que si siguen con sus jaladas dejará de invertir en México, a Dante les hace falta su personalidad y su rapado a la Kojack, para enfrentar a Morena, que quiere todas las canicas y jugar él solo en las dos canchas. Veremos, dijo un ciego.

Esta es una opinión personal del columnista

www.gilbertohaazdiez.com