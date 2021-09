Ángel Álvaro Peña – Jueces a favor de la trata

POR SI ACASO…

*Gobernador recibe regaño de AMLO por el caso Yunes

*Pone a trabajar a Fiscala Verónica para entregar informe

NO HABIA desplegado la cavidad bucal, pero ahora que el Tiburón Mayor, Fidel Kuri Grajales se encuentra a buen resguardo en el penal de Santiaguito en el Estado de México, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, fiel a la enseñanza de su maestro se le va a la yugular y argumenta que a pesar de que el empresario orizabeño ya no tiene adeudos con el gobierno del Estado, las multas pendientes por el uso del estadio Luis «Pirata» Fuentes impiden a la administración usar el recinto como sede de futbol profesional, cuando la realidad es que a los Gobiernos de la Cuarta no les gusta invertir, pues el dinero que ingresan ya no les alcanza para seguir comprando consciencias a partir de migajas disfrazadas de programas sociales o becas que se diluyen en las manos de quienes las reciben, sin resolver lo prioritario. García reconoce que Kuri ya no tiene deudas con su administración debido a que en su caso el convenio fue regresar el estadio a posesión del gobierno Estatal pero, insiste que “tiene adeudos con otras federaciones, no solamente la Federación Mexicana de Futbol”, débitos que impiden al gobierno Estatal incorporar el estadio a las federaciones, ya que para eso requieren que se vuelva sede de un equipo profesional afiliado a una liga, pero por las deudas pendientes, empresarios interesados desisten de adquirirlo. Y es que el empresario que traiga a un equipo tiene que pagar la multa para poder incorporarse a la Federación, de tal manera que de acuerdo al mandatario, los empresarios que desean utilizarlo para sus equipos dicen que no vale la pena hacer la derrama, ya que en este momento no hay liga de ascenso y no les conviene gastar tanto. Menos mal que reconoce que la detención del ex propietario de los Tiburones Rojos, nada tiene que ver con la administración Estatal, aunque si le ordenan lo contrario cambiaría su estribillo.

COMO FUERA, empresario Kuri Grajales se quedará en prisión por un presunto fraude superior a los 139.2 millones de pesos, ya que una jueza del Poder Judicial del Estado de México le impuso prisión preventiva hasta que se defina su situación legal, lo que podría ocurrir en unos días, meses o años, dependiendo de la negociación que acuerde con sus denunciantes. El presunto fraude es en contra de la empresa Arrendadora Internacional Azteca, S.A de C.V., y se ventila en el Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, por lo que al ser detenido, el ex dueño antiguo Club Tiburones Rojos de Veracruz y ex diputado del PRI, en la Ciudad de México, fue trasladado al penal de Santiaguito como parte de trabajos de investigación y colaboración entre gobiernos. El asunto fue iniciado por la denuncia de fraude, ya que supuestamente la empresa dio en 2018 el préstamo del dinero al empresario para mantener al equipo veracruzano en la Primera División de la Liga MX, por lo que en la audiencia inicial para la formulación de imputación derivado del cumplimiento de la orden de aprehensión, la jueza decretó la legal detención del acusado, que no la imputación a proceso.

Y ES que el representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expuso los datos de prueba de la carpeta de investigación, pero la jueza otorgó la duplicidad del plazo de 72 a 144 horas para determinar si vincula o no a proceso al empresario. De acuerdo a la información sobre el caso, Fidel Kuri tenía que pagar los 139.2 mdp solicitados a la empresa el 28 de junio de 2019, pero no cumplió el acuerdo y le otorgaron una prórroga para el 10 de diciembre del mismo año, pero tampoco realizó el pago, por lo que la próxima audiencia se realizará el sábado 25 de septiembre, en el que serán desahogadas testimoniales ofrecidas tanto por la defensa del empresario, aunque de acuerdo a expertos Fidel podría abandonar la prisión de llegar a un nuevo acuerdo con sus acusadores.

COMO BIEN se recuerda, Fidel Kuri y los Tiburones Rojos del Veracruz fueron expulsados de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en diciembre de 2019 porque el empresario incurrió en falta de pagos a sus futbolistas. Por esa situación, el exdiputado priista demandó en 2020 a la FMF por cobros indebidos y la restitución del equipo. Se sabe que en las últimas semanas, Kuri también reabrió mediante un amparo un caso judicial en el que demandó al expresidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla; al propietario del Santos Laguna y el Atlas, Alejandro Irraragori, y a una excolaboradora de la Liga Mx, Anna Peniche, a quienes reclamó por el uso de documentos falsos y usurpar profesiones en el proceso de compra del colombiano Fredy Hinestroza, quien fichó por el Veracruz en 2017. Es innegable que los Tiburones, ya sea por la altura a nivel del mar, los jugares no han tenido buenos rendimientos, de tal manera que antes de su extinción ganó dos títulos de Liga entre los años 40 y 50, y su trofeo más reciente fue la Copa Mx del Clausura 2016, con Fidel Kuri como dueño. Actualmente el Estado de Veracruz no tiene futbol de primer división, y tal vez, mientras los gobiernos de MoReNa estén al frente del Estado tampoco lo tengan, pues para las administraciones de la Cuarta Transformación el deporte no es necesario, a tal grado que hasta se burlan de los deportistas a quienes entregan cheques sin fondos como “reconocimiento”, y de jóvenes a los que engañan con la entrega de computadoras si ganan concursos a los que convoca la SEP. Así las cosas…

*****

LUEGO DE que al presidente Andrés Manuel López Obrador “le recordaron” los señalamientos contra Miguel Ángel Yunes Linares acusado por presunto desvío de recursos a su paso por el ISSSTE, las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización sobre los ejercicios de 2017 y 2018 y las denuncias penales en contra de sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez (reprendido en la mañanera) –y quien se la pasa comiendo garnachas, chiles en nogadas y otros antojitos como su jefe, en lugar de atender lo prioritario para el Estado-, asume que, en efecto, existen carpetas de denuncias (investigación) en Veracruz: “las hay, lo hemos dicho, se ha dicho, se ha informado, por el tema de educación, de espacios educativos y otras tantas”, aunque a decir verdad, la respuesta se la sacó de la manga, y a marchas forzadas ha ordenado a la Fiscala preparar todo un informe para hacérselo llegar al Presidente López Obrador para que en su próxima visita no le regatee las alabanzas.

CUANDO ALGUNO de los escasos asistentes a su conferencia de prensa le insistió en torno a los temas que se investigan, Cuitláhuac dice que hay avances en las indagatorias por los trabajos que permanecieron inconclusos y en el olvido por alrededor de 14 años, como son los Centros de Salud de Atzalan, Cotaxtla y Villa Aldama, además de los hospitales Materno Infantil de Coatzacoalcos y el Psiquiátrico en Orizaba, y como no tenía más datos, cuestionó las políticas del pasado bienio y sexenio asegurando que los exfuncionarios inmiscuidos son los representantes de «la hipocresía de la derecha», los mismos que intentan sabotear el trabajo actual (¿?), lo que dejó azorados a más de tres, incluidos los reporteros afines que no observan obra alguna por ninguna parte, en tanto las escasas carreteras construidas se encuentran agrietadas y desechas, lo que indica el gran fraude en su construcción y, seguramente, el engrosamiento de los bolsillos de quienes la hicieron y, por supuesto, de quienes las aprobaron. Vaya casos. OPINA carjesus30@hotmaol.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Del no mentir al engaño falaz a jóvenes y deportistas