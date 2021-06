Ángel Álvaro Peña – Juez viola la ley

Fue un gusto ver a tantas mujeres de diferentes partidos, caminar en busca de los votos, unas ya curtidas en elecciones, como Mary José Gamboa, que ha andado muchos caminos y como Anilú Ingram, por igual, nacieron para la política. Paty Lobeira de Yunes se inició por asuntos fortuitos. Unas se vieron más, otras menos, dependiendo su actividad. Algunas de ellas periodistas, como Rosa María Hernández Espejo. Todas le dieron un toque bello y feminista. Fue una pena que, en partes del país, algunas fueron lastimadas y unas más asesinadas. En Orizaba, Ruby Márquez, Letty Hernández Miranda, Itzel López y Corina Villegas, se les vio muy activas y una sorpresa, en el Debate del Distrito 20, todas eran mujeres y solo un varón. No menciono a todas, porque son muchísimas, pero a todas ellas gracias por participar y darle a esta elección, que busca 20 mil 500 asientos en la política, un toque de mujeres comprometidas con sus ciudades y sus entornos. Qué Dios las cuide por siempre.

LOS VIEJECITOS DE WALMART Y LOS SUPER

En Ciudad de México las y los viejecitos que han trabajado en Walmart por años, se manifestaron y con cartulinas pidieron volver a trabajar de cerillos o empaquetadores, la protesta de los adultos mayores en México está mostrándose pacífica. Las empresas como Chedraui cuesta menos, Walmart, Soriana y Fénix y varias más, mostraban siempre facilidades para que esa gente tuviera trabajo. Los extrañamos porque bien ayudan a acomodar la mercancía en las bolsas y a ellos las propinas les servían para sobrevivir y ayudarse, yo extraño aquí a la Güera, en Walmart. Se fajaba bien y bonito y algunas veces allí mismo descansaba tomando un café al lado. Ojalá y sean llamados de nuevo, total, como aseguran muchos y muchas de ellas, la mayoría ya están vacunados.

NO ME HACEN CASO

El presidente AMLO, en dos o tres de sus mañaneras se ha quejado y lamentado que los americanos no le hacen caso de su petición de dejar de enviar dinero a las asociaciones que, él dice, están en contra de su gobierno. Pero no es cierto, son asociaciones que están en contra de la Corrupción, como Mexicanos contra la corrupción, de quien se queja el presidente, y Artículo 19, organización que defiende a los periodistas. Dicen que a la oficina de Biden ni siquiera lo molestan con esa queja. El sistema americano así es, envía dinero a asociaciones de diversos países, para que luchen contra la corrupción y contra gobiernos autócratas. Diario Milenio: ‘A través de la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, el dinero otorgado por Washington ayuda a fortalecer a organizaciones civiles y mejorar iniciativas públicas, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Entre el 2019 y 2020 ambas agencias destinaron a México 527.8 millones de dólares. Sólo en 2021 el USAID destinó 63.7 millones de dólares de asistencia para México, de los cuales destaca ninguno fue en el rubro de financiamiento militar extranjero, el cual no ha contemplado al país desde la llegada de López Obrador al poder’. Además, el horno no está para esos bollos. Trascendió que el director de la CIA, que llegó en un avión militar a México, platicó con Marcelo Ebrard y le preguntó si estarían con ellos en sus políticas, o se iban a ir por la libre. Marcelo nomás cabeceó como Linda Blair en el Exorcista. Aquellos saben de las simpatías a Maduro y Evo Morales y demás gorilas y el asedio a los otros poderes y a los organismos autónomos.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz – Se va mayo y llega el silencio