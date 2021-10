Ángel Álvaro Peña- La lana sucia se lava en casa

Por Gilberto Haaz

EL OUT 27

Uno puede esperar a que caiga el out 27, como todo en la vida, porque la vida, la caprichosa vida, diría Agustín Lara. Estos son días de deportes. Emocionantes. Los equipos juegan para ir al llamado Clásico de Otoño, cuando se juega la Serie Mundial. Dodgers pasó la primera aduana, va por la otra. Pero el juego de ayer viernes entre los Astros y Boston, fue un juego de delirio, de esperar a que cayera el out 27, porque cualquiera de los dos equipos podía ganar. Cualquiera. Y ve uno jugadores de calidad como el venezolano José Carlos Altuve, un chiquitito segunda base que pega jonrones, como Veracruz le devuelve el dinero a la federación en subejercicios, por montones. Pues en este juego, el chaparrito venezolano metió el jonrón número 20 en playoffs, para empatar a otro que ya anda en el Salón de la Fama, Derek Jetter, y que estos ojos cuenqueños vieron un día jugar en el Yankee Stadium de Nueva York, junto a Bernie Williams, un corpulento jugador de color que también anda en esa lista, con 22 jonrones y Manny Ramírez, 29. Logros importantes.

LOS INVENTORES

Benditos aquellos que inventaron los deportes, desde el ajedrez, que data de un sabio llamado Sassi, de la India, en los años paleontoliticos y que Bobby Fischer elevó a los altares haciendo, en su tiempo, tan popular como cualquier deporte y que motivó que Rusia y Estados Unidos tomaran a sus jugadores como estrellas del firmamento. Es famosa la anécdota cuando Henry Kissinger, en plena Guerra Fría, llamaba a Bobby Fischer a que jugara en Reikiavik, Islandia, contra el ruso Spassky, y que le diera una tunda, como se la dio. Todo un picudo ese Fischer, un genio como Einstein, aunque se me enojen los científicos. No los que AMLO quiere meter indebidamente al tambo. A los científicos hay que respetarlos. Como aquellos que inventaron el futbol, que no fueron otros más que los ingleses y, dicen los enterados, que el futbol lo inventaron los ingleses para que Alemania fuera campeona. Ganas de molestar. O el mismo futbol americano, que tiene sus reglas y ahí van perfeccionándolas. Al único que no le meten las manos es al futbol soccer. Aún mantienen a un solo árbitro y dos abanderados, y dos especiales y un cuarto árbitro, y ahora se ayudan del VAR (Video Arbitro Asistente), que un cuenqueño dice que significa: (Vamos A Revisar) El campo mide 105 x 68 metros, para que un solo árbitro vea todo. Con la llegada del VAR solucionan muchos problemas, ya se auxilian en el tenis, hace poco, después de no haber visto por años juegos en la tele, en el Abierto de Nueva York me preguntaba dónde andaban los jueces de línea. No había ninguno, los quitaron por la tecnología, ahora el campo está perfeccionado por sensores y cuando hay una bola fuera, gritan out, o sea fuera y si hay duda ponen la repetición donde la bola llega a la línea. Ayer mismo en el juego de pelota lo utilizaron cuando dudaron si el cátcher había tocado al corredor, aunque el béisbol no tiene VAR en sus campos, la tecnología envía la señal y un war room analiza en Nueva York cada jugada y por eso los ampáyer se ponen los audífonos y les mandan los fallos, aunque la UEFA quiere quitar esa jalada de modalidad de que un jugador, porque otro jugador contrario la roce, pueda anotar aunque esté en fuera de lugar, como le ocurrió a España, que en la final de la UEFA de selecciones, donde jugó mucho mejor que Francia, un gol de MBappé en fuera de lugar lo dieron por bueno. Y Heriberto Peña, un lector, me corrigió de que llamé entrenador al que llaman Manager, porque en cada argot tienen su nombre, el árbitro, el manager, el coach, el entrenador, aunque en mi pueblo diría Kamalucas que es lo ‘mesmo’. Por lo pronto, a seguir viendo el béisbol, porque, como dijera Yogi Berra: “El amor es lo más importante del mundo, pero el béisbol también es bastante bueno. Órale, pues.

