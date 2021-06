Ángel Álvaro Peña-Menos legisladores, más responsabilidad

TRAS LA VERDAD

No cabe duda que la justicia y el Derecho, son manipulados a capricho del presidente de la República. Dos ejemplos que no dejan lugar a dudas. Los 43 asesinados en Ayotzinapa y los homicidios culposos del desastre de la Línea 12 del Metro.

En el primer asunto delictivo, AMLO alienta a los padres de familia a destruir la “verdad histórica” concepto que maneja la materia penal, para inculpar a las autoridades del sexenio pasado. Un asunto de naturaleza penal deformado por el neófito en derecho, convertido desde su campaña en tema político. Hechos acaecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El gobierno de la 4T, formó una “comisión de la verdad”, para destruir las pruebas de la Procuraduría que encabezaba Jesús Murillo Karam y construir una nueva versión. En esta semana el tema volvió a la mediatización por la entrega de más resultados forenses de la Universidad de Inssbruck, Austria. Nada nuevo, parte de los restos del asesinado que habían sido analizados con anterioridad, volvieron a ser identificados.

Muchos detenidos, muchos liberados y el proceso penal continúa, con la ilegal injerencia de una comisión que no prevé ninguna ley, pero políticamente le reditúa beneficios políticos al presidente López. Abierta manipulación de los temas penales “encaramados” en la agenda política de AMLO. El subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, encargado de investigar, sin facultad legal alguna, los hechos de aquel año de 2014.

El 3 de mayo de este año el Metro de la Línea 12, de desplomó de las vías altas. Las causas fueron manifiestas y evidentemente conocidas de inmediato. Los nombres de los presuntos responsables a la vista de todos: funcionarios del gobierno de AMLO y la empresa constructora. No puede desplomarse una enorme trabe de concreto si no es por su mala construcción, así de simple. Sumado a la falta de supervisión y mantenimiento para detectar fallas con la debida anticipación, para evitar accidentes mayores. En más de dos años de gobierno morenista, nadie hizo nada. Por el contrario, para dar más dinero a López Obrador y sumarse a la política de la “austeridad republicana”, dedujeron el presupuesto de mantenimiento del Metro.

En este segundo caso, por tratarse de funcionarios de la 4T, han hecho hasta lo imposible por ocultar, diluir o desviar la responsabilidad penal, administrativa y civil de los responsables. Algunos afectados por el accidente presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República, instancia incompetente que no ha declinado la competencia a la Fiscalía de la Ciudad de México. Alejandro Gertz Manero, como suele suceder (cuando le conviene), ha guardado silencio y no ha hecho absolutamente nada. Marisol Tapia y Enrique Bonilla, dos de los denunciantes que pusieron nombre y apellido a los presuntos delincuentes.

Por parte del gobierno capitalino, Claudia Sheimbaum, se ha dedicado a desviar la atención, metió mano en el asunto y mandó realizar peritajes en el extranjero, por no tener confianza en El Colegio de Ingenieros Mexicanos. Sabe que le corresponde parte de la responsabilidad que no acepta, encubre a Marcelo Ebrard, quien contrató la pésima obra, así como a Carlos Slim, empresario responsable de la obra de la Línea del Metro que fracasó desde su inauguración. Miguel Mancera, entonces gobernador de la Ciudad de México, tuvo que ordenar correcciones a la mala obra. No actuaron en contra de los responsables, Marcelo Ebrard huyó a Francia.

AMLO, encubre y protege a estos dos funcionarios morenistas, así como al constructor. A los primeros los hace presidenciables, los fortalece políticamente para cualquier embate político ante los abusos cometidos, los delitos generados y corrupción generada por no realizar labores de mantenimiento. Mientras que la responsable del Metro, doña Serranía, parece haber huido, tiene prohibido declarar, sabe de su incompetencia y coparticipación en la tragedia del Metro.

Los vicios ocultos salieron a la luz. La obra realizada por la empresa de Carlos Slim, responsable de los daños que se han ocasionado no responde, el millonario guarda silencio, no se involucra, continúa construyendo otra obra del gobierno de AMLO, es pues socio del presidente de la República, solo así se puede entender que le asigne obras sin licitación, asignación directa y personal a Carlos Slim. Todos se encubren ante las evidentes y criminales responsabilidades que están a la vista.

Ernestina Godoy, otra funcionaria irresponsable que se ha quedado paralizada ante los diversos actos delictivos, derivados de la tragedia que ocasionó 26 muertes y 90 heridos aproximadamente, algunos aun hospitalizados. Presumo que Claudia, AMLO y su equipo jamás esperaron sucediera la tragedia, por eso abusan del presupuesto sin importar que no se dé el adecuado mantenimiento al Metro, así como en muchas otras áreas, como en la CFE, en donde se dan apagones inexplicables. Claro, todo por falta de mantenimiento, luego culpan a la ionización del ambiente o a incendios. Inauditas respuestas para los ineptos e irresponsables funcionarios del gobierno morenista, solo ellos creen sus mentiras, actúan al mismo “son” que lo hace López Obrador, discursos y justificaciones plagadas de mentiras.

La asimetría en actos delictivos, una manera distinta de ser tratados por el gobierno de AMLO. En uno, forzosamente quiere encontrar responsabilidad en exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña. En los actos delictivos de funcionarios de su gobierno, a toda costa buscan cómo exonerar de toda culpabilidad a empleados que están inmersos, hundidos en los actos delictivos, administrativos y civiles de responsabilidad.

Mientras las denuncias penales duermen el sueño de los justos en manos de otros coparticipes (corruptos) que no actúan aplicando la persecución de los delitos de forma pronta y expedita; los dos Fiscales totalmente atolondrados no encuentran en contra de quien ejercitar la acción penal, cuando frente a ellos están los responsables. Seguramente esperan instrucciones y la entrega de los dos peritajes complementarios que ellos no mandaron realizar. En su momento ¿Cómo agregarán esos peritajes a las carpetas de investigación? ¿Quién de los dos Fiscales asumirá la competencia?

Literalmente entrampados en sus mentiras. Todo por esconder a los responsables. Mientras que, en el caso de Ayotzinapa, con desesperación quieren involucrar a terceros que nada tienen que ver en el asesinato de los 43 normalistas. Justicia selectiva e ignorancia del Derecho: política de Estado del gobierno de AMLO.

Por Héctor Parra Rodríguez

