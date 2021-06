Ángel Álvaro Peña – Michoacán, la misma sangre

TRAS LA VERDAD

Tras el asesinato de más de una docena de tamaulipecos, el presidente López se dedica a seguir dividiendo a los mexicanos con sus disparatados comentarios, voltea hacia otro lado para evitar que el pueblo de México critique su incapacidad, insensibilidad e insensatez ante la violencia “institucionalizada en su gobierno”.

Antes que atender el grave problema de la violencia, se convierte en vocero del accidente del Metro y gestor de empleos para los de la tercera edad en centros comerciales, o bien, insiste en desaparecer organismos autónomos que le estorban en su reinado. No cesa en ofender a los mexicanos de la clase media, a quienes los (nos) califica de manipulables por no haber votado por los candidatos de su partido político ¿Qué le pasa a este sujeto?

El populista y destrampado de Donald Trump, en algún momento sugirió se calificara a los grupos de la delincuencia organizada mexicana, como “terroristas”. Insinuación que espantó, doblegó a López Obrador para dar paso, entre otras cosas al cierre de las fronteras a los inmigrantes centroamericanos. No volvieron a hablar de tema. He sugerido, por las consecuencias de los actos de esos delincuentes, que algunos deben ser considerados terroristas, basta con leer el significado que de esa figura típica se da en el Código Penal, para darles esa clasificación ¡Claro que son terroristas!

Debido a la “matanza indiscriminada de tamaulipecos”, esta vez volvió AMLO a defender a los criminales de la delincuencia organizada, desligándolos de ser “grupos terroristas”. Teme que otras naciones pudieran intervenir en los asuntos criminales de México, eso no le conviene al gobierno de la 4T, quien tolera y pacta con el crimen organizado. El ejemplo inequívoco de ello fue la liberación de Ovidio Guzmán. Por órdenes directas del presidente se le otorgó la libertad. La delincuencia organizada mostró la capacidad de su fuerza disuasiva y destructiva, López cedió, pactó un acto criminal, dejando en libertad a un delincuente que es buscado por la justicia penal de los estados Unidos de Norteamérica ¿Se terminaría la pax de Andrés Manuel López Obrador?

¿Por qué teme AMLO que la sociedad mexicana califique de terroristas a quienes actúan bajo esa figura delictiva? El artículo 139 del Código Penal Federal, describe los elementos del tipo denominado Terrorismo. Los invito a leer el artículo. Pero, el jurista de López Obrador, no quiere entender, mucho menos hablar de terror ¿Acaso no fue terror lo que causaron las bandas de delincuentes al matar a cualquier persona al azar? ¿18 muertos no es causa de terror? Las autoridades prefieren llamar al terrorismo: “calentar la plaza”. Los terroristas utilizaron armas de fuego, produjeron alarma, temor, generaron terror en la población ¿Cómo se denomina a esa acción? ¡Terrorismo! El Código Penal Federal lo establece, no yo. El presidente miente y se resiste.

Más de 70 mil muertes violentas en lo que va del sexenio del Andrés Manuel López Obrador ¡Todo un fracaso en materia de seguridad pública! En esta tragedia que sufren miles de familias mexicanas, el gobierno de la 4T ha superado a sus antecesores; el incapaz y mentiroso presidente López, nunca como ahora, ha fracasado estrepitosamente, todo por su tozudez, ineptitud e incapacidad de su gobierno. Dejó en manos del personal del Ejército Mexicano, la lucha en contra de la delincuencia organizada y la seguridad pública; además les endilgó la tarea de albañiles, de proyectistas, repartidores de vacunas, construyen oficinas de bancos, levantan aeropuertos, ponen vías de ferrocarril, cuidan puertos y aduanas ¡Así no se puede! Los distrae para que descuiden la seguridad, los militares no pueden con todo. Más parece una treta de AMLO, dar libertad a los criminales para que hagan de las suyas.

Y si hubo más de 130 fallecidos en Tlahuelilpan por la misma ineptitud del presidente, no hay problema; que se murieron 26 personas que viajaba en el Metro, por la mala obra pública construida por sus secuaces, tampoco hay problema; que han matado a más de 70 mil mexicanos las bandas organizadas, tampoco hay que preocuparse; solo calientan las plazas. El vocero del gobierno, el apaga fuegos de AMLO, todo lo controla y lo minimiza ¡No pasa nada!

Es más importante comentar de los clasemedieros aspiracionistas que de los grandes problemas, es más lucrativo políticamente hablar de la consulta popular, que de los muertos o la pérdida de empleos; o comentar de los regalos de vacunas que necesitan los mexicanos, para darlas a los centroamericanos. Total, que siga la pandemia en México.

Andrés Manuel López Obrador, da muestra clara de la insensibilidad y falta de empatía con las causas más sentidas de los mexicanos.

Él continúa explotando los temas políticos que le reditúan simpatías.

AMLO especialista en dividir a la población. Se luce con el argumento de regalar dinero a varios de sus secretarios de Estado (subordinados), por ser de la tercera edad, también beneficiarios de sus programas de control y manipulación política. Esos actos amloistas sí son medios de control, incluso manipula a los millonarios de su gabinete.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – El cinismo, aliado del gobierno federal