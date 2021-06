Ángel Álvaro Peña – Mujeres crean y transforman

*El triunfo es directamente proporcional al esfuerzo. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

No era un domingo cualquiera. En Orizaba se jugaba un proyecto de progreso. Juan Manuel Diez levantaba la antorcha del triunfo y Orizaba ganaba. Ganaba la ciudad. Unos días antes, por las redes sociales comenzaron a circular fotografías de un antes y un después de sus Administraciones pasadas, y eso impactó en quienes iban a votar, les recordó su trabajo de dos veces alcalde. Su caminar por la ciudad, el estrechar saludos con los protocolos sanitarios, el escuchar a la gente, la grandiosa marcha de apoyo que le dieron los ciudadanos, lo auparon al triunfo. Ganaba porque ganaba, con todo y que el Estado había metido las manos por llevarse y quedarse con esta joya de la corona, pero la gente se los impidió. Aquí no pasan ni pasarán. Quizá en un futuro, pero ahora no pasarán. Y en ese domingo, mientras México jugaba uno de sus mejores partidos de futbol y perdía en un penalti mal tirado, como siempre nos ocurre, a boca de urna comenzaban a salir los resultados. Se hablaba que Morena arrasaba en las gubernaturas. Pero, como dicen los clásicos, a nosotros nos interesaba nuestro entorno, nuestra ciudad y en esas estábamos, pendientes de las actas, de cómo iban llegando resultados y me atreví hasta a ir a la mía, la 2027, donde voto año con año. Juan Manuel se levantaba con el triunfo en la madrugada, no hubo celebración, porque fue muy doloroso que la Alianza haya perdido las dos candidaturas, la federal y la local, con Igor Roji, que seguro regresa a la alcaldía a terminar, y con Ruby Márquez, una joven extraordinaria que hizo buenísima campaña y no merecían la derrota, al igual que Letty Hernández Miranda, que dieron lo mejor de ellas mismas, pero para consuelo las dos candidatas que ganaron por Morena en este Distrito, son mujeres, Corina Villegas e Itzel López. Y hay derrotas que tienen más dignidad que las victorias. Cuando pierdas no digas nada. Y cuando ganes di aún menos. Sé humilde en tus victorias y elegante en tus derrotas. Que hablen los demás.

LA ORIZABA DE SIEMPRE

Orizaba se merecía ese triunfo. Supe de gente que llegaba de México a este su terruño, a votar por Juan Manuel y regresarse a casa, amas de casa, profesionistas, empresarios que llegaron, votaron, comieron en algunos de los buenos restaurantes y tomaron la mugre autopista de Capufe para regresar a Ciudad de México, o a Puebla o a donde vivieran. No dejaron solo al candidato, me dijo uno de ellos que llegó, votó y comió y se fue, como dijera Fox: Votas, comes y te vas. Juan Manuel ganó con 34,098 votos, contra 21,784, de Víctor Castelán. En las casillas uno sentía la confianza de la gente, había tranquilidad, se platicaba en las filas, se tomaban distancias y un equipo de ciudadanos servía con esmero y profesionalismo a sus vecinos. El protocolo se siguió y hubo el conteo hasta muy tarde, porque fue copioso. En algunas casillas la gente estaba dentro de ellas a las 10:30 de la noche y seguían contando.

DOS ORIZABEÑOS ENCUMBRADOS

Dos orizabeños se encumbran. Uno de ellos gana la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, nacido en Orizaba en 1969, quien a sus 52 años será el gobernador de ese bello estado y, aunque aún faltan años de distancia, será sin duda uno de los prospectos del PAN para ser precandidato a la presidencia de la República, el otro orizabeño, Juan Manuel Diez Francos, nacido el 15 de diciembre de 1951, a sus 69 años mucha gente de esta zona y de buena parte de Veracruz, lo quiere en este futuro próximo como candidato a la gubernatura de Veracruz. Por lo pronto, ambos gobernarán y muy seguro ambos honrarán a sus padres ya fallecidos, y honrarán a Orizaba y Querétaro. Como buenos hijos de esas tierras. Qué Dios guie sus manos y acciones y sean buenos funcionarios públicos.

