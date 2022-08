Ángel Álvaro Peña – Remes, pulpo de la misoginia

Estando en Madrid, no recuerdo si allí o en León o uno de esos lugares que pisé, entró la noticia de que el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz había sido detenido. Se la tenían sentenciada, me dijo el amigo que me la envió mientras allá, por la diferencia de 7 horas del huso horario, ya no recuerdo si era madrugada o tarde noche. Y me acordé cuando una mañana de hace un buen rato, el presidente AMLO habló, refiriéndose a su caso, que los gobernadores que llegaban debían proponer a sus fiscales, aunque sean independientes, en la forma y en el fondo. Ahí llegaba la primera sentencia presidencial. Luego, Jorge era maltratado por todo el equipo de gobierno de Veracruz, pues cada que había reunión de Seguridad, no solo lo cachaban como a un simple ciudadano, casi le ponían el aro detector de metales, pero el hombre no se arredraba, ahí seguía necio cuando la razón era que más valía se fuera, poniendo pies en polvorosa. No quiso, hasta que la rama se rompió por lo más delgado y entonces sí, tuvo que salir porque aquí, me dice un jurista veracruzano, aquí te detienen hasta por ver feo a alguien. Yo lo recuerdo en su trabajo, porque Yo Mero formaba parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP) y por asuntos del trabajo, cada que iba a Xalapa pasaba a saludarlo. Atendió dos casos de la región y salieron bien, es decir salieron mal porque ya las víctimas habían sido ejecutadas, pero los asesinos cayeron. Vino también a Córdoba y le acompañé un día de marzo de 2017, a los trámites con la familia cuando el asesinato del periodista Ricardo Monluí Cabrera, fui con él al cementerio pues pasó a liquidar la cuenta por parte de su Fiscalía y dio el pésame a la familia y tuvo reunión con los dolientes. Detenido Jorge, su abogado defensor, Rodolfo Félix Cárdenas, dijo que su cliente es no solo su amigo, es un abogado muy reconocido y es inocente, que es una persecución del estado de Veracruz en su contra, porque esa acusación es endeble y que de Yunes nada, que lo defiende porque fue su compañero de estudios y es su amigo. Ayer fue trasladado de Pacho Viejo al altiplano y eso, me dijo alguien que conoce de cárceles, es mejor que estar aquí. Ya viste, me recordó, como se quejó José Manuel del Rio Virgen, de cómo lo asediaban y no lo apandaron porque no se podía, sino con gusto. Bueno, esperemos la resolución y que Jorge lleve con éxito su defensa, rezan sus amigos.

LOS OTROS DETENIDOS

Ayer mismo, en su tuiter José Manuel del Rio Virgen, que sufrió cárcel y escribió y narró una historia de terror en todos los medios que lo entrevistaban, cuando fue liberado por presión del jerarca del Senado y porque ya no aguantaron más presión, recibió en el Senado, al igual que su jefe, Ricardo Monreal Ávila, a Pasiano (que no es paisano) Rueda Canseco, alcalde electo de Jesús Carranza, después de casi 9 meses de encarcelamiento, lo que dura el parto de un niño. Pasiano se fue al Senado y queda la incógnita si va a tomar posesión como alcalde o se queda fuera. Con su atuendo vaquero: camisa manga larga color verde y jeans y botines veracruzanos de lechero, de los puntiagudos, en las imágenes del tuiter se mira cómo platica con Monreal y del Rio, en chalecos ambos, rodeado de periodistas de la fuente. Otra. Se mueven durísimo para que los demás reos puedan ya salir en libertad, los de ultrajes a la autoridad y esas bagatelas, o esperar que llegue Rocío Nahle, la zacatecana veracruzana y les declare una amnistía general, cuando tome posesión de gobernadora de Veracruz, eso me lo dijo un cuenqueño. Veremos. Porque con Cuitláhuac no salen, se quedan hasta el final del camino, me dijo otro Walter Mercado, que predice no solo los horóscopos sino la vida misma.

