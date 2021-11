Ángel Álvaro Peña – Sector Salud, medicina para la oposición

Bitácora Política

· Tato Vega no renunció a la dirigencia del partido, pidió licencia

· De los 14 partidos que hubo en las pasadas elecciones quedó en el quinto lugar

· Los veracruzanos no quieren la polarización de izquierda o derecha

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

No obstante, de que Toto Vega, presidente estatal del partido Va por México, solicitó licencia -no renunció- al cargo para poder ir a participar en la campaña para elegir diputados, le quisieron aplicar aquello de que “el que se fue a campaña…perdió su silla” pero no será así porque no existe tal renuncia, lo que hay si es un documento de separación temporal, que ahora lo tratan de presentar como un retiro definitivo.

Son las instancias nacionales del partido las que tienen que definir, en donde los consejeros habrán de darle la razón legal a Tato Vega, ya que, por la otra parte, no tienen más que sus dichos y declaraciones, pero no existe ningún “papelito que lo confirme”.

Platicamos con Tato Vega y esto es lo que nos comentó: “Es un proceso el partido ha sido muy claro, y ahí está la documentación, donde lo que haya que discutir es un tema de la vida interna del partido y debe de ser mediante la Comisión de Honor y Justicia, además de la Comisión General Permanente se defina quien es, ya ha sesionado la Permanente, previo a este proceso de liquidación que se viene haciendo, se reunió y se notificó al INE que regresaba yo como presidente estatal.

Al final del día, fue una licencia temporal, hay una parte que afirma que fue renuncia, a ver que presente la prueba documental donde se asienta que yo renuncié.

No he salido a responder, porque no es un tema como lo han venido presentando, que yo me empiece a confrontar con una dama, que en la política merece mucho respeto y más, con esa parte no tengo ningún problema.

Yo no conozco a la señora, platiqué con ella dos veces, cuando se iba a quedar en el interinato, a ella le mete directamente el Comité Nacional, como un tema de interinato, donde yo salía por cuarenta días para la campaña.

Pedí licencia, no hubo renuncia, era un tema sabido que yo iba a regresar, después de la elección. No regresé de manera inmediata, pero creo que le gustó estar ahí.

De todos los partidos en el estado de Veracruz, de los 14 que hubo en el pasado proceso electoral, Fuerza por México quedó en el quinto lugar, después del PRI, el PAN, MORENA y de MC. Arriba del PRD, del Verde, del PT.

De todos los partidos nuevos estatales y nacionales, los únicos que logramos el registro en Veracruz, es Fuerza por México.

De hecho, aquí en una votación cara a cara, sacamos mejor votación que el PRD. Las alianzas es lo que en este caso beneficia al partido Verde aquí en Veracruz, al PT, al PRD que son partidos que se vieron beneficiados.

Respecto de las visitas al estado de Veracruz del presidente de la Cámara de Diputados federal, Sergio Gutiérrez comentó que le ha dado seguimiento a la dinámica que trae y que es muy interesante.

Siempre los veracruzanos, históricamente, cuando vemos que alguien de aquí de Veracruz sobresale en lo nacional, queremos que haga algo por nuestro estado y creo que Sergio Gutiérrez está tocando la puerta, cuando siendo francos, no lo conocíamos muchos o no lo identificábamos mucho, ha logrado permear muy bien.

En Fuerza por México sí estamos abiertos a platicar con la gente de RSP, de Podemos, de Todos por Veracruz, con todos ellos, porque todos sus candidatos y la gente que votó por ellos no creyeron en la polarización del partido a nivel del estado.

No quieren esa polarización y si te doy un dato, que hay de los 212 municipios en el estado de Veracruz, entre todos los partidos nuevos, que fuimos a la boleta electoral en las alcaldías son 114 municipios en donde los partidos de nueva creación quedamos en segundo lugar. Nosotros en Fuerza por México, ganamos seis alcaldías, pero nos quitaron Coxquihui y quedaron cinco.

Ese dato es muy importante, si logramos esa mesa de diálogo, con un Paco Garrido es muy amigo mío, fue mi coordinador en 2012, con Jesus Vázquez que es muy amigo mío, hizo un gran trabajo en Todos por Veracruz y me consta que si no obtuvieron el registro no fue por él, también con la gente de Cinthia Lobato, y Paco Toriz que los conozco desde hace muchos años y siempre son muy respetables y el Cardenista que casi no tengo cercanía pero creo que han hecho procesos interesantes, Redes Sociales que tuvo una gran participación, si no me equivoco obtuvieron 98 mil votos en el puerto de Veracruz, se quedaron a un pelo de gato.

La esencia de todo ello es que la gente que votó por los partidos nuevos, es que no quieren ver la polarización, no podemos vivir en un país y en un Veracruz, que es para la izquierda o es para la derecha, porque los que salimos perdiendo somos los que estamos en medio.

Hoy creo que sí hay una buena ruta de poder transitar hacia la elección del 2024, en una mesa de diálogo que no es lo que está haciendo ahorita MORENA de quitarle diputados o alcaldes a un partido, que son funcionarios que están a prueba y ya tienen que dar resultados.”

