Ángel Álvaro Peña-Siguen matando periodistas

Por Gilberto Haaz Diez

Entre las cartas de pésame de los jefes de Estado, entre el llanto de la madre y las familias al sepultar al jovencito Brandon Giovanny, entre las quejas y las críticas a la jefa de gobierno de apellido impronunciable, Sheinbaum Claudia, se va la vida del tren de la muerte. Llegaron los vikingos noruegos, a hacer la valoración del porqué esa trabe no soportó el peso de los vagones, seguro porque tenía material de mala calidad, y ese tramo lo hizo Míster Slim. A Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum les ha ido como en feria, un poco también a Miguel Ángel Mancera y a Mario Delgado, que fue jefe de finanzas cuando el carnal Marcelo era jefe de gobierno, y construyeron esa Línea de la Muerte, con M de Morena y Mantenimiento. Y ahora la dinámica del enojo está en que, le exhiben documentos a Claudia donde, según datos oficiales, dejó de ejercer la lana. Para el 2020, el presupuesto aprobado para el Metro fue de 15,652.7 millones de pesos y solo gastaron 14,290.5, o sea, dejaron de ejercer 1,362.2 millones de pesos, equivalente al 8.7% de su presupuesto. Un acto criminal, por menos que eso en algún otro lugar del mundo, la Sheinbaum y la jefa del Metro ya hubieran solicitado licencia para que la investigación no choque con ella. Por eso, en el primer día de la conferencia de prensa, se enchilaba y respondía al reportero que era la quinta vez que le preguntaba lo mismo, pero también era la quinta vez que no le respondía. Se ha filtrado desde que llegó este gobierno de la 4T, que los gobernadores de Morena no iban a ejercer su presupuesto, para regresarle a la Federación (léase presidente AMLO) el remanente de ese dinero para que le sirvan al presidente para sus gastos sociales, suelen llamarle subejercicio. Como ha ocurrido en Veracruz, que el gobernador Cuitláhuac no gasta nada y devuelve casi todo y luego anda pidiendo vergonzosamente prestado a los bancos. Ahora mismo Notiver, el diario consentido de los veracruzanos, exhibe en primera plana que Cuitláhuac no ha gastado la lana del 2020, según reportes del primer trimestre de enero, febrero y marzo de 2021. Como que le vale, por eso las carreteras de Veracruz están para llorar y ellos ahorrándole al patrón, mientras el pueblo que se joda, total ellos les dan sus votos cuando hay elecciones. Criminales son.

EL BELLO MENSAJE LONDINENSE

En el Metro de Londres, que fue el primer Metro creado en el mundo (10 de enero de 1863), ya ven ustedes que los ingleses todo inventaban, y lo que no inventaban se lo imaginaban, ahora ya se acabó esa leyenda de que los ingleses inventaron el futbol para que los alemanes fueran campeones, Manchester y Chelsea le han dado una barrida a sus rivales, PSG y Real Madrid y la final de la Champions será totalmente inglesa, como un día lo fue totalmente madrileña, en el año 2014, en Lisboa, Portugal, esa Lisboa antigua y preciosa, cantarían los Churumbeles de España, cuando Real Madrid y Atlético jugaron la final, que ganó el Real Madrid, decía Yo Mero que, en el Metro de Londres, hay un pizarrón llamado “All on the board” (‘Todo en el Pizarrón’) una iniciativa encabezada por los escritores independientes británicos: Ian Redpath y Jeremy Chopra, que utilizan los pizarrones del London Underground para conmemorar efemérides, pero también para expresar mensajes de aliento y superación personal, sin embargo este miércoles lo dedicaron a las 25 víctimas mortales y las 79 personas heridas que dejó la tragedia en la llamada Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México. En su cuenta de Instagram (@allontheboard), los escritores tienen más de 754 mil seguidores, numerosas historias y más de 3 mil mensajes.

El mensaje dice: “Enviamos nuestro amor a la gente de la #CDMX. Si las palabras pudieran ayudar a borrar su dolor y tristeza; si el Ángel de la Independencia volara sobre los jardines flotantes de Xochimilco y guiarles a través de esta tragedia, y darles fuerza para un mañana mejor. Descansen en paz todas las personas que perdieron la vida en esta tragedia. Enviamos nuestro amor y pensamientos a las personas heridas y afectadas”.

