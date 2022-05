Ángel Álvaro Peña – Silencio criminal de Pemex en derrames

Alma Grande

Por Ángel Álvaro Peña

Una chispa faltó para que la noche del jueves 19 de mayo el puerto de Tuxpan tuviera un flamazo con alcance de varios kilómetros frente a sus playas. No hubo consecuencias graves contra los seres humanos, pero sí una importante alteración a la fauna del lugar, donde no es la primera vez que ocurren estos peligrosos percances.

La tragedia estuvo a punto de afectar a los pobladores de la playa del municipio porque la derrama de combustible no fue detectada oportunamente, ya que el aviso para los trabajadores generalmente ocurre cuando levanta burbujas en el agua y esta vez el olor provocó la alerta en la zona.

Ni en el momento de la fuga ni durante la mañana siguiente, es decir, del viernes 20, se dio a conocer ningún derrame, como ha sido costumbre de Pemex durante muchos años y en esta ocasión se siguió con esa tradición del silencio que es tan mortal como el propio riesgo.

De haber algún chispazo o cualquier roce de metales en el área del combustible derramado la suerte de las personas, en varios kilómetros alrededor, hubiera sido de fatales consecuencias.

El jueves 19 por la noche invadió al puerto de Tuxpan, desde la playa hasta algunas colonias, un fuerte olor a gasolina, desde la barra norte hasta Galindo, debido a un derrame de aproximadamente 500 barriles de petróleo, cada uno con un equivalente de 158.987304 litros. Por lo general en la zona de las monoboyas los barcos descargan entre 200 y 300 mil barriles, porque los que ahí fondean son gasolineros en su gran mayoría.

Desde la noche del jueves, aproximadamente a las 11 PM, el presidente municipal de Tuxpan, José Manuel Pozos, previó los riesgos del accidente, en compañía de su equipo de Protección Civil. En medio de la oscuridad apoyó las tareas de prevención de desastres y evitó posibles peligros en la población.

Se trata de una fuga submarina, de una línea que sale de la monoboya número 3. Esa es el combustible que viaja desde Tuxpan a la Ciudad de México, y otros estados de la República.

Desde el martes 17 de mayo hubo un reporte que olía a gasolina, se realizó una supervisión y no hubo nada, se explica esta situación porque a veces los vapores que expiden los tanques son muy densos y por las condiciones climáticas no se disipan fácilmente y por eso también huele mucho al energético.

Trabajadores de Pemex aseguran que los derrames son algo muy común, pero no se informa nada, como en este caso, la población no se da cuenta; sin embargo, el jueves la fuga de energético no fue detectada porque ocurrió en la noche y la única manera que tienen de advertirla es en el burbujeo, lo mismo que una nube formada por vapores que puede apreciarse a simple vista sólo con luz de día y esta vez no lo notaron por la oscuridad. Desde el amanecer la presencia del sol empezó a evaporar el energético, pero les efectos contaminantes perduran.

Aproximadamente el 90 por ciento de la gasolina que descargan en Tuxpan, Veracruz, es de importación, generalmente los derrames se deben a fallas en las monoboyas, que no tienen el mantenimiento adecuado por parte de Pemex, problemas que los trabajadores deben sortear con ingenio, parchando e improvisando arreglos ante la falta de mantenimiento y piezas de repuesto.

En el caso de derrames del crudo ligero, gran parte termina evaporándose en la atmósfera, pero eso no quiere decir que desaparezca, sino que estamos traspasando un problema que antes estaba en el agua al aire. El crudo ligero impregna menos la roca y es digerido más rápidamente por el medio ambiente.

En este tipo de derrames los más afectados suelen ser los ecosistemas que dependen de especies, algas y plantas. Las praderas marinas suelen verse afectadas. También los arrecifes de coral, que se encuentran a pocos kilómetros de las playas de Tuxpan, se ven afectados seriamente y se convierten en focos contaminantes, que ni Pemex, ni la Secretaría de Energía atienden con la puntualidad y precisión que el peligro exige.

También se afecta a las aves, a las cuales se les impregnan las plumas. Así pierden la capacidad de aislamiento que les da su aceite natural y terminan muriendo de hipotermia. Otras veces mueren cuando intentan limpiarse de la contaminación, porque ingieren contaminantes.

Por otra parte, el vertido termina depositándose en el fondo marino. En las zonas costeras, donde está el fondo arenoso, el petróleo se puede infiltrar poco a poco en el sedimento y a veces permanecer por más de un siglo afectando la naturaleza.

Es por ello que fue hasta la mañana del viernes que los buzos de Pemex pudieran supervisar el estado de la claraboya y encontraron una fisura en una de las mangueras, que se desgastaron debido al roce permanente.

La capacidad de las boyas es para 3 barcos para Pemex y 2 para CFE, para la cual descargan combustóleo, los barcos cargan entre 200 y 300 mil barriles.

Los derrames de Pemex representan un grave problema, en la mayoría de los casos ocurridos a causa de la falta de mantenimiento, descuidos, inexistencia de piezas, herramientas viejas, lo cual ni se corrigen ni se sancionan, sin que se les dé seguimiento. En ello los primeros afectados son los trabajadores que tienen contacto directo con el percance, y, cuando es grave, los habitantes de los lugares corren los riesgos donde va de por medio su vida.

Las fugas de energéticos de Pemex se convierten en un negocio para algunos, el cual se terminaría si hubiera un mantenimiento adecuado, pero la directiva de esa empresa parece vivir en el pasado, tanto así que en las recientes elecciones para designar secretario general del sindicato se eligió a Ricardo Aldana, quien fuera secretario de Finanzas de Carlos Romero Deschamps.

Esto explica una manera muy singular que viene desde la cúpula de Pemex y empleados enquistados, con mala intención y consignas de los contrarios que permanecen en su estructura desde hace varios sexenios, lo cual repercute en contra de Pemex y del país, en diferentes grados y formas que van desde la pérdida de vidas humanas hasta una severa contaminación.

El actual gobierno hace gala de ser transparente e informar no sólo oportunamente sino con la verdad. En lo referente a estas fugas y otros temas, como la correcta cantidad de muertos en la pandemia, no hay noticias, al pueblo no lo toman en cuenta.

A pesar de que Pemex puede tener diferentes canales de información a la población, como Pemex, la Secretaría de Energía o la propia Presidencia de la República, el silencio impera en esas dependencias orillando a los ciudadanos a especular, a tomar sus propias conclusiones y armar en la imaginación sus causas que, reales o inventadas, quedan grabadas en la memoria de los mexicanos.

