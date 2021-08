Ángel Álvaro Peña – Tamaulipas, al filo de la navaja

Acertijos

Es sábado cuando escribo estas líneas. El día que llegaría el huracán Grace a tierras veracruzanas y los memes se sublimaron. Se reza para que los ríos no se desborden y afecten a la gente más necesitada, como en todas las tragedias de la Naturaleza, los pobres resienten o las voladas de sus láminas de sus techos o las inundaciones de sus humildes casas, muchas de ellas de tierra, y la pérdida de sus muebles o enseres y algunas veces la vida. Mucha gente en nuestro Veracruz vive en las riberas de los ríos, a los lados de los ríos como se estiló siempre, porque al pie de los ríos, desde el tiempo de los aztecas y el indigenismo, por allí se comerciaba en canoas todo, el intercambio y la pesca. Pero algo le ocurre a Xalapa que cada que llueve, como este día del huracán, se inunda por todos lados, muchos aseguran que es por el pésimo trabajo de su Administración Municipal, que les llegó un alcalde muy jibaro, o sea, muy lento. Los drenajes, las atarjeas, todo debe estar tapado por la mugre que recorre las calles. Y al parecer no ha habido tiempo de que los servicios municipales empleen su capacidad, porque es una ciudad, como Orizaba, cuya geografía no es plana, tiene muchísimas partes altas donde el escurrimiento del agua camina y se va, para no encharcar ni inundar nada, pero debían ser los expertos en servicios municipales los que diluciden qué pasa en Xalapa. Cada que llueve se inunda. Es cierto que hay lluvias atípicas, pero a Xalapa le pega con sumo placer. Una periodista jalapeña, que allá vive, me dijo que en esa ciudad tienen cloacas, en lugar de drenajes.

LAS CIUDADES

Carlos Monsiváis hablaba mejor que nadie de las ciudades. Las ciudades respiran al unísono con uno, son como seres vivientes cuando las habitamos. Xalapa es una ciudad con muy mala suerte. La tuvo que gobernar estos años una gente que no tenía ni tiene el mínimo conocimiento, siendo una ciudad que tiene arquitectos renombrados y una facultad de arquitectura, que gana premios nacionales. Nadie ha podido corregir esos líos pluviales. Hace muchísimos años, en Orizaba llovía muy fuerte en la zona norte, por el área de circunvalación y con la venida de las aguas de la zona montañosa, La Perla y otras comunidades indígenas, arrojaban miles de litros de aguas de lluvia, que digo miles, millones y traían también piedras rodantes que bufaban. Se convertía en una Venecia y los locales comerciales de los lados, sufrían las consecuencias. Un tiempo, cuando el arquitecto urbanista, Isaías Rodríguez Vivas, abrió esa arteria, recuerdo que los tubos para el drenaje pluvial eran gigantes, más grandes que Gulliver, cabía un hombre caminando, y luego el alcalde, Juan Manuel Diez Francos terminó de complementar esas obras y nunca más volvió a inundarse. Es muy feo comparar las ciudades y a sus autoridades. Las ciudades son el abismo de la especie humana y por eso, Dios hizo el campo y los hombres las ciudades. Un jalapeño me decía ayer, hablando es eso qué les ocurrió, que el nuevo alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, debía llamar a cuentas a este que se va, un tal Hipólito, y fincarle responsabilidades de sus descuidos, es una ciudad que con cada lluvia hay colonias que se inundan, lo que antes no ocurría. O los drenajes están inservibles o hay que cambiarlos en su totalidad. Aunque sabemos que la austeridá (sic) de estos gobiernos, hacen imposible realizar obras gigantes que se necesitan. Luego, para acabarla de amolar, el Fonden desapareció como por arte de magia y Veracruz es el gobierno que más se distingue por devolver dinero a la federación, en esos dichosos subejercicios, y eso es un crimen, cuando podría ser dinero que resolvería estos problemas de inundaciones en colonias. En fin. Luego, más tarde, los memes y las críticas al gobierno vinieron en cascadas en las redes sociales, lo que hizo que el góber y Zenyazen fueran a palear el lodo, ante las fotos de FHB y el presidente Calderón, con el agua a la cintura en otras inundaciones veracruzanas, pero esa es otra historia.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – La muerte de un reportero