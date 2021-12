Ángel Álvaro Peña – Todos los partidos son iguales

ACERTIJOS

Cuando algunos estábamos quitados de la pena, al menos Yo Mero veía el futbol americano, brincó la noticia que el Tribunal Electoral de Veracruz se había negado a ratificar el triunfo de Paty Lobeira a la alcaldía de Veracruz, y el mundo jarocho ya no volvió a ser el mismo. Una nota sin firma, muy ambigua, hablaba de que revisarían algunos puntos de esa elección, no que estaba anulada, como algunos cantaban por ahí. Es el cuento de nunca acabar. Son los tiempos que la 4T, si pierde, arrebata. Caso similar al de Orizaba, donde a su alcalde ganador le impugnaron como 70 mil acciones, que si se apellidaba como un número, que si los gastos, que porqué traía la estampa del Papa Francisco, que porqué adoraba a Porfirio Díaz. En fin. Cuando eso pasó, llamé a dos magistrados y dos abogados, para que iluminaran mi camino del saber, porque yo de leyes no capisco, diría un cuenqueño. El mismo tribunal se dio 48 horas para revisarlo, y muchos o algunos creen que traen línea de Ya Saben Dónde, o YSQ. Y que la van a anular. Otros aseguran que no, que el daño es canijo para AMLO y para la democracia. Y uno más, un panista firme con su partido, dijo que, si eso llegaba a ser, y formaban arbitrariamente un Concejo Municipal que convocara a elecciones en unos meses, la diputada federal, Mary Jose Gamboa Torales podría ser la candidata y los arrasaría, porque es una campeona en elecciones. Esperemos esas 48 horas, que parece título de serie televisiva.

TRAS JAVIER DUARTE

La otra nota que brincó parejita era que, al exgobernador de Veracruz, que cumple condena de 9 años en la cárcel, la Fiscalía Veracruzana le atribuía un delito de Desaparición Forzada. Jaladas. Marca esa orden que el exgobernador presuntamente está relacionado con la desaparición de 19 personas en una barranca conocida como La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. Al llegar a notificarle, Javier Duarte de Ochoa se negó a firmar esa jalada, sus abogados lo tienen bien amparado para que, cuando eso les ocurra a las autoridades, estén listos con los amparos.

JUAN ANTONIO NEMI DIB

Juan Antonio Nemi Dib, cordobés, nacido un 29 de octubre de 1962, licenciado en Ciencias Políticas, animador y conductor del programa El Molcajete, aspiró siempre, según dijo una vez, a ser secretario de Salud, sin ser médico, ni camillero siquiera. Y ese sueño se le cumplió. Fue también director del DIF en tiempos de Karime Macías, y un día la mano de la desdicha lo alcanzó y sufrió cárcel por un tiempo. Salió y al salir declaró su inocencia y se declaró preso político. Ahora, según notas, la defensa de Karime desde Londres lo llama a declarar a la distancia, y Nemi jura y asegura desconocer si hubo alguna irregularidad y que, si van a juzgar a la señora, lo hagan con plena independencia. Y que cuando declaró en su contra, fue porque el fiscal Jorge Winckler las obtuvo por tortura. Trasciende que el caso de Karime va bien, y los abogados defensores piden al parlamento inglés y a la justicia plena, que no la regresen a México, porque aquí es un país lleno de cadáveres, de vendettas contra los enemigos de la política, donde las cárceles comienzan a llenarse de gente a la que le aplican el delito de ultraje a la autoridad.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Las tours finsemaneras