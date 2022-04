Ángel Álvaro Peña – Traición política en Veracruz

TRAS LA VERDAD

Andrés López Obrador no ha entendido que su partido político no tiene la mayoría simple legislativa en ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. La mayoría de los votantes o del “pueblo”, no estuvo de acuerdo con su proyecto de “transformación” del país.

Gracias a las rémoras que acompañan al movimiento de López, alcanza la mayoría simple, mas no llega a la mayoría calificada de los votos que requiere para reformas a la Constitución. El “pueblo” no se lo aprobó.

Frente a la realidad, la retórica del presidente está basada en presiones, chantajes y amenazas para llegar a las 2/3 parte de los votos legislativos en las Cámaras y así lograr la aprobación de sus iniciativas de reformas a la Constitución, que el voto popular no le dio.

¿Por qué juega con no modificar su iniciativa de reforma eléctrica si no le alcanzan los votos para la mayoría calificada?

Su estrategia, aparentar que sí lo puede lograr. Luego viene en camino su reforma electoral e intimida a una parte de la oposición con ganarles las votaciones y destruirlos; incluso a las rémoras con aquello de desaparecer a los legisladores de representación proporcional, matándolos de inanición al quitarles el dinero de la bolsa de las prerrogativas ¿También están dispuestos apoyar la contrarreforma electoral?

AMLO presume, después del comelitón con Kerry y empresarios, una vez que regresaron a los EUA, que no le quitará ni una coma a su iniciativa de contrarreforma eléctrica. Sin réplica se autocomplace.

También informó en su conferencia mañanera que hizo el favor a empresarios norteamericanos de “respetar” los contratos firmados con las empresas Exxon, Shell, Valero y Coch, en materia petrolífera. La obligación del gobierno de López, es respetar cualquier contrato, en caso de recisión pagar las consecuencias indemnizatorias. Así de simple es el Estado de Derecho. Así se garantiza y se observa la seguridad jurídica, para no quedar al capricho del gobernante en turno.

Los actos abusivos de López Obrador, los justifica como beneficio para el “pueblo”, con el propósito de ganarse la aceptación de ese invisible ente, llamado pueblo, al sustituir alevosamente la voluntad de la masa social, haciendo creer que en automático apoya sus ocurrencias. Cuando que, el resultado de las pasadas elecciones fue más que obvia: la falta de apoyo popular ¡AMLO No tiene mayoría! Al experto en manipulación le está fallando la estrategia del engaño.

A falta de esa mayoría que no respalda al gobierno de López Obrador, mediante chantajes presiona a las bancadas del PRI en ambas Cámaras ¿Por qué al PRI? Sencillo. Él salió de ese partido, la mayoría del grupo que lo protege, son expriistas resentidos; además, muchos de los candidatos que compitieron con él y en las elecciones del 2021 y otros que competirán en el 2022, son tránsfugas priistas. Sabe que ahí se encuentra la veta de traidores, por eso presiona a los desleales. Alejandro Moreno deberá probar la lealtad a su partido y la cohesión de su bancada en la Cámara de Diputados; los senadores se manejan aparte, ellos llegaron antes que Moreno, han mostrado mayor cohesión como grupo de oposición.

Para lograr la votación que requieren las reformas a la Constitución, pide a los legisladores priistas que se desprendan de la dirigencia nacional y piensen en el “pueblo”, ese ente social volátil que no se puede distinguir como uno solo ¿Por qué no hace lo mismo con las bancadas de Morena y sus rémoras? A estos los tiene comiendo de la mano, no los suelta y todo aquel se atreve a brincar las “trancas”, lo congela, lo relega y, de ser posible lo acusa.

AMLO llega al límite de la exacerbación llamando a sus excompañeros de partido, para que lo apoyen; respaldo que no tuvo en las urnas ¡El “pueblo” no lo apoyó! ¿Por qué la necedad de promover lo que ese “pueblo” no le aprobó?

El abuso de su retórica que lleva a la confusión mediática a los ignorantes o indecisos. Es claro que la utiliza como estrategia política. Sus caprichos esquizoides no son congruentes con lo que la ciudadanía quiere.

En las elecciones del 2021, el voto del “pueblo” depositado en las urnas no le dio el respaldo ahora que es gobernante, cayeron sus seguidores ante la decepción de no cumplir con lo prometido. El 2pueblo” reprobó sus políticas de empobrecimiento. La ciudadanía no se dejó engañar por segunda ocasión.

Las aseveraciones de no cambiar una coma a sus iniciativas, es discurso desgastado. No tiene los votos necesarios en ningunas de las Cámaras del Congreso de la Unión. No tiene el respaldo popular. Por eso la presión a legisladores del grupo opositor para conseguir lo que no obtuvo en las urnas en las elecciones del 2021.

Por Héctor Parra Rodríguez

