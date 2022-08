Ángel Álvaro Peña – Una mujer para Edomex

Por José Sobrevilla

Sin duda muchos no sabíamos por qué el presidente López Obrador refería como «corcholatas» a sus posibles sucesores y, este martes, en la conferencia de prensa diaria de Palacio Nacional, reveló la anécdota que seguramente le resultará también pinteresante. El preámbulo fue la pregunta del colega Carlos Pozos Soto, ‘Lord Molécula’ de que, si era “¿cierto o no que estuvo a punto de declinar la conducción del proyecto de la Cuarta Transformación, justo cuando escribió la ‘Posdata palencana’ en el año 2017? ¿qué sería de México sin la Cuarta Transformación?

A lo que comentó que después de la elección de 2012 había llegado a pensar que ya no volvería a participar como candidato, y que hasta escribió un texto ‘que por ahí debe andar’ y que iba a darlo a conocer en el Zócalo en un acto, «cuando se estaba creando un movimiento nuevo, que iba yo a trabajar en eso, pero sin aceptar ser candidato”; esto porque “después de haber intentado dos veces ser presidente del país, no iba yo a volver a intentarlo”, y que únicamente iba a luchar por sus convicciones y principios.

Todo esto −dijo− porque en ese entonces “los conservadores hablaban muchísimo de que era yo un ambicioso vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente. Y sí me llegaba profundo el mensaje, me ofendía, porque nunca me han interesado los cargos; yo lucho por ideales, por principios, y eso me hería…”

Y con este mensaje el ahora presidente quería decirles que no era así y que la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato. “Decía en el texto que quería yo ser presidente para seguir el ejemplo del presidente Juárez, Francisco I Madero, Lázaro Cárdenas, pero que no se habían presentado las circunstancias o yo no había sabido hacerlo, lograrlo”.

Señaló que cuando estaba a punto de tomar esa decisión, también consideró que, sin caer en el necesariato, podía ayudar a que se llevara a cabo la transformación. “Sin sentirme insustituible, las circunstancias me habían colocado en un lugar en el que yo actuaba como dirigente de un movimiento y que a lo mejor no iba a ser fácil el relevo, darle continuidad al movimiento (…) también, porque uno no es sólo razón, “siempre he dicho que la política es razón y pasión, pensé que mis adversarios se pondrían felices, e iban a brindar, a celebrar, y que yo no debía darles el gusto a esa oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México y que valía la pena seguir adelante; fue así que tomé la decisión de continuar”.

“Y ya ven, el pueblo quiso que la tercera fuera la vencida. Y ahora sí ya, en definitiva, terminando el mandato me retiro, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, absolutamente en nada. Pero siento que ya voy a cumplir un ciclo”.

El destapador y las corcholatas

“Les voy a contar el por qué de las “corcholatas”, dijo el presidente, “porque nuestros adversarios la usan de manera despectiva”. Pues resulta que cuando existían los “destapes”, hasta hace relativamente poco; (todo esto también ayuda a los jóvenes para entender la historia política y la historia reciente) reveló que, cuando Luis Echeverría era presidente se acostumbraba que en su momento el primer mandatario nombraba al sustituto. Había ‘tapados’ y skupuestamente nadie se movía y, de repente, el presidente decía: ‘Va a ser este secretario’, y ya utilizaban al partido en el gobierno para llevar a cabo −ahora sí− el procedimiento; era cuando llegaba el finado Fidel Velázquez a la secretaría del elegido y ya le daba el respaldo de la CTM, y luego la CNC y la CNOP y toda la llamada ‘cargada’. Así era el destape. Generalmente salían (los candidatos) de Gobernación, como Gustavo Díaz Ordaz; Luis Echeverría también salió de esa misma Secretaría.

“Y ya estaba muy señalado, muy visto, y cuando Mario Moya Palencia, que era secretario de Gobernación fue mencionado, ya había grupos, como siempre.

Entonces, Echeverría decide que no iba a ser Mario Moya, pero ya había una situación de mucha presión. Entonces, la primera señal de que no iba a ser Moya la dio porque el ingeniero Leandro Rovirosa quien era secretario de Recursos Hidráulicos y amigo de Echeverría desde joven.

Entonces, de repente, el ingeniero Rovirosa declara que había seis probables tapados; pero eso no se acostumbraba, nadie hablaba. Entonces, abrió el abanico para que no se pensara que sólo estaba Mario Moya. Entonces ahí menciona a López Portillo, que estaba en la Secretaría de Hacienda y otros cinco secretarios.

Don Jesús Reyes Heroles, que era presidente del PRI, declaró que “Rovirosa no debía meterse en distritos electorales” porque él no se metía en “distritos de riego”.

Fue así, muy sorpresivo, para lo que se acostumbraba. Entonces, el ingeniero Rovirosa me platicó, porque luego fue gobernador de Tabasco, yo empecé trabajando en el gobierno con él, me dio la oportunidad de ser director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, de 1977 a 1982, saliendo de la escuela; ahí aprendí a trabajar para los pobres y por los indígenas, desde 1977, siendo él gobernador llega López Portillo ¿de candidato o de presidente?

El caso es que hay una recepción, aquí en Palacio Nacional, donde se reciben invitados especiales del mundo, gobernantes, jefes de Estado. Y como a los secretarios les tocaba atender a los invitados especiales y al finado José López Portillo, que era todavía secretario de Hacienda, le tocó atender al cubano Raúl Castro. Entonces, en la recepción, cuenta el ingeniero, que vienen López Portillo y Raúl Castro, y se topan con él; López Portillo le dice: ‘Este es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos’, entonces Raúl le dice: ‘Ah, el destapador’, y entonces el ingeniero dice: ‘Sí, y esta es mi corcholata favorita’, señalando a López Portillo, y le atinó.

Entonces, continúa el presidente, de ahí viene eso de las «corcholatas». Pero de ninguna manera es tratar de forma despectiva porque yo no voy a decir: “Esta es mi corcholata favorita”, porque no es así, respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras; y quien va a decidir va a ser el pueblo. Este es un cambio, ya no hay tapados, no hay dedazo, el presidente no nombra a su sucesor, va a ser el pueblo. Y cada partido tiene su procedimiento y en el caso de Morena son encuestas, que ya se han aplicado para decidir las gubernaturas, también cuando me tocó en el 2012 ser candidato se hicieron encuestas, porque también participó Marcelo Ebrard.

Entonces, es el procedimiento. Se van a llevar a cabo, tengo entendido, esas encuestas, están en los estatutos del partido, es un procedimiento y el que gane la encuesta, mujer u hombre, va a ser el candidato. Y yo, cuando se conozcan los resultados, voy a apoyar al que gane la encuesta, sea quien sea, porque voy a respetar la voluntad de la gente y no hay favoritos. Y estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza el que va a continuar la transformación.

No es buena noticia para nuestros adversarios, que algunos a lo mejor están pensando o se están frotando las manos, diciendo: ‘Ya se va a terminar el gobierno, ya nada más dos años’. Pero, primero, “son dos años”; y si hemos hecho bastante en menos de cuatro años, cuando estábamos sentando las bases, imagínense ahora que ya traemos impulso, porque en política cuenta mucho el impulso. A veces los gobiernos fallan porque se pierde el impulso, pero cuando ya lo traen, pues ya.

Nada más debemos tener mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo. Nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado: cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo, y está funcionando muy bien.

