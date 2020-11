Angélica Rivera presume su figura en ajustado atuendo

México. – El pasado jueves 5 de noviembre, a través de la cuenta de Twitter del periodista policiaco Carlos Jiménez dio a conocer sobre el arresto del actor Eleazar Gómez debido a que golpeó a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Ahora salió a la luz que la agresión física hacia su novia fue debido a que ella rechazó la propuesta de matrimonio que Gómez le efectuó.

Según la carpeta de investigación, ese fue el argumento del actor para atacar a su pareja, motivo por el cual fue llevado al Reclusorio Norte, vinculado a proceso con prisión preventiva por violencia familiar equiparada.

Después de horas de comparecencia en los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Valenzuela sostuvo que seguirá el proceso hasta el final y es que la chica tras pasar un momento muy amargo invitó a sus fans a que no se dejen de ningún hombre, pues Eleazar Gómez le dejó una mala experiencia.

«Quiero aprovechar que muchas mujeres me van a ver. Quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas. No tengan miedo de denunciar. Confío plenamente en la justicia mexicana.



«Yo voy a llevar esto por la justicia. Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia. No quiero dar más declaraciones, lo de la audiencia lo verán mis abogados», sostuvo la cantante y modelo, al salir de los tribunales, alrededor de las 17:30 horas.