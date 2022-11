Anhelan títulos de propiedad en Poza de Cuero, en Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.– En Tihuatlán la tarea de reconstrucción de los 42 techados (domos) dañados por el huracán Grace, ha dado inicio desde el gobierno que encabeza Leobardo Gómez González, donde a través de un acto realizó la entrega de la obra concluida del techado en áreas de impartición de educación física a los alumnos, personal docente y padres de familia de la escuela Telesecundaria; Jaime Torres Bodet, de la comunidad Zacate Colorado.

La directora de esta institución, Mirna Victoria Quetzal Zaleta, tras mencionar los estragos que originó Grace, a su paso por esta parte del municipio, reiteró su reconocimiento por el trabajo que viene realizando Leobardo Gómez, recalcando su agradecimiento por esta obra de beneficio para el total de la población estudiantil, porque ahora contarán con un espacio digno donde efectuar sus actividades físicas, cívicas, culturales, artísticas, entre otros.

Con pancarta en mano, la totalidad de alumnos dirigieron su mensaje de agradecimiento al munícipe y el personal edilicio, siendo la alumna Xiomara Galván Cruz del grupo tercero A, quien expuso el sentir de sus compañeros; “A usted señor presidente, en nombre de mi muy querida comunidad, le agradecemos por la construcción del domo de esta cancha de usos múltiples que en su administración tuvo a bien tomarnos en cuenta para beneficiarnos”.

Luego de manifestar su agradecimiento por la bienvenida a este plantel, el alcalde Leobardo Gómez González, reconoció la terea de los maestros, ante la responsabilidad de conducirlos, de orientarlos a una temprana edad para obtener hombres y mujeres de éxito.

“Ser maestro considero que es un privilegio pero esa responsabilidad que tienen la hago mía también, como presidente municipal me queda claro que me toca hacer mi tarea por todos los jóvenes de Tihuatlán y una muestra de ello es la conclusión del techado de esta área, a lo largo del municipio no he detenido mi paso por la educación felicito a esta comunidad de Zacate Colorado que es participativa”, agregó.