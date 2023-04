Anidan tortugas en playas de Veracruz; SEDEMA pide no molestarlas

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, enfatizó que los mexicanos queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pues compartimos una vecindad inseparable histórica y territorialmente, pero no podemos aceptar las agresiones verbales en contra de nuestro país.

Armenta hizo un llamado al embajador de esa nación en México, Ken Salazar, para dialogar sobre el comportamiento y las acusaciones que congresistas republicanos como Lindsey Graham han realizado en contra de nuestro país, por la crisis en el consumo de fentanilo en la Unión Americana.

El Senador dijo que es necesario conocer con claridad “a qué obedece esa conducta reiterada que no abona en nada la diplomacia” y que siempre se ha enfocado a la colaboración bilateral.

“Nosotros queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, tenemos una vecindad inseparable históricamente, territorialmente; y queremos llevar una buena vecindad; pero si nos siguen viendo como el patio trasero, no lo aceptamos; si nos siguen viendo como un país de conquista, no lo aceptamos”.

“Y no podemos quedarnos callados ante un agravio verbal. Dialogamos, sí, pero si nos ofenden repudiamos la ofensa. No nos podemos quedar callados”, comentó durante una conferencia de prensa del pasado 5 de abril.