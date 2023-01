Ante desmanes por captura de Ovidio, avión de Aeroméxico recibe disparo en Culiacán

Culiacán, Sinaloa . – Se calienta el estado después de que fuerzas federales capturaran a Ovidio «El Chapito» Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, escondido en una casa. Es uno de los principales traficantes de fentanilo a EU y ya había sido capturado en octubre de 2020, pero fue liberado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, helicóperos de la Marina fueron atacados con armamento antiaéreo, algunas calles de Culiacán han sido bloqueadas con autos incendiados. Los enfrentamientos se han extendido a Los Mochis y otros municipios de #Sinaloa. El gobierno local ha declarado la suspensión de todas las actividades. Culiacán se encierra mientras los sicarios del Chapito atacan a las fuerzas armadas.

El Ejército Mexicano a cargo del Operativo de Capturarlo.

Secretario de Seguridad de Sinaloa llama a no salir de casa en Culiacán ante hechos de violencia

Se reporta movimiento de personas armadas, agresiones, despojo de vehículos y bloqueos

Por un intenso movimiento de personas armadas, agresiones, despojo de vehículos y bloqueos al norte de la ciudad, el Secretario de Seguridad Pública estatal Cristóbal Castañeda Camarillo, hizo un llamado a la ciudadanía a no salir de casa.

Los primeros reportes señalan que se realizó un operativo para la detención de uno de los líderes del Cartel de Sinaloa.

Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones.

Están presentando diferentes bloqueos en toda la ciudad, ahorita la invitación a toda la ciudadanía es que si no tiene que salir no salgan, hay sobre la Pedro Infante, sobre la México 15 se están reportando agresiones y despojos de vehículos y están bloqueando las principales avenidas de comunicación. La invitación a la ciudadanía es que si no tiene que salir no salga”, dijo el secretario.

Sepyc suspende labores por hechos violentos que se registran en Culiacán

La madrugada de este jueves se han registrado diferentes hechos violentos en el municipio, tales como el despojo de vehículos y cierre de vialidades por civiles armados.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa emitió un comunicado en el que se informa que se suspenderán actividades este jueves 5 de enero en Culiacán.

La suspensión se debe a que se han registrado en el municipio una serie de hechos violentos desde la madrugada de este jueves, entre los que destaca el despojo de vehículos y el movimiento de civiles armados por la ciudad.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa los civiles armados han intentado bloquear las principales vialidades del municipio.r

Recomienda UAS no salir a la calle debido a hechos violentos en Culiacán

La Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un comunicado en el que exhorta a la población a resguardarse en sus hogares y no salir a las calles ante los hechos violentos que se registran este jueves en Culiacán.

“No salir da las calles con la finalidad de no exponerse”, puede leerse en el comunicado publicado por la UAS.

Con información de Agencias