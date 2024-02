ANTE INSULTOS, GROSERÍAS Y DIFAMACIONES NO VAMOS A CAER EN PROVOCACIONES, LOS VERACRUZANOS QUIEREN RESPETO Y DEMOCRACIA: ROCÍO NAHLE

No tiene caso cuando vamos 30 puntos arriba según encuestas nacionales, aseguró. ”Vamos bien y nos va a ir mejor”, enfatizó.

Chocamán.- La Cuarta Transformación es protagonista de la historia moderna de México y de Veracruz y ante la alta aceptación popular no tiene caso responder a agresiones, difamaciones, groserías y mucho menos provocaciones, advirtió la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.Destacó que estamos viviendo un periodo importante y este es el camino por el cual vamos a seguir y nadie debe caer en provocaciones ya que los veracruzanos y veracruzanas merecen un proceso respetuoso y democrático. Todos y todas dijo Nahle García, deben sumar al avance y consolidación del movimiento y en este momento de definiciones los hechos y la congruencia nos respaldan, aseguró.“Compañeros, compañeras, no vamos a caer en provocaciones porque nosotros transformamos, nosotros construimos, nosotros somos fraternos, nosotros no andamos con groserías ni con insultos ni con difamaciones, nuestro movimiento es alegre, nuestro movimiento es triunfador, allá ellos, cuando se les acaban los argumentos vienen los insultos pero nosotros vamos a seguir para adelante porque vamos muy bien y todavía vamos a ir mejor”, enfatizó.

En esta alianza de partidos, agregó, vamos por la presidencia de la República y el Congreso de la Unión porque solo de esta forma se consolidará la Cuarta Transformación en México y en Veracruz, afirmó.De igual manera, destacó que en Morena, en este movimiento, no caben odios mucho menos insultos o discriminaciones, el objetivo es crecer, ampliar las oportunidades, repotenciar a México en todos los aspectos. Los militantes, simpatizantes y aliados de la 4T son gente pacífica, que argumenta no se confronta porque Morena es un instrumento al servicio de todos, agregó. “Vamos muy bien, miren, nosotros trabajando, nosotros comunicando, nosotros con esta fraternidad, porque ya cambió, porque hay muchos que todavía no entienden que este país ya cambió, que la transformación está en marcha y estamos felices porque el día de hoy nada más y nada menos que las encuestas nacionales y eso que son un poco conservadoras a nuestro movimiento, aquí en Veracruz nos dan más de 30 puntos de ventaja y vamos a acelerar el paso sin descanso alguno”, aseveró.

Redacción Noreste