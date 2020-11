Ante la adversidad, con trabajo, Veracruz mantiene su vocación turística: Sectur

Xalapa, Ver.- El Frente Nacional por la Familia (FNF) en Xalapa, condenó la despenalización del uso lúdico de la marihuana en el país y pidió a los diputados federales no aprobar igual que el Senado esta iniciativa, pues argumentan que lejos de terminar con el narcotráfico promueve las adicciones.

«Los que van a sufrir más con esta aprobación de la marihuana son los niños, los menores, los adolescentes que todavía no tienen un criterio bien formado. Ellos van a consumir y la autoridad no les va a hacer nada. No hay una sanción para los jóvenes, niños y adolescentes que consuman marihuana», dijo Ignacio Guadarrama, presidente del FNF en la capital.

Foto: Héctor Juanz / Noreste

Reprochó que en vez de liberar el consumo de este enervante, el Gobierno no fomente el deporte o destine más presupuesto a las ciencias o la salud…

«Están pensando corromper de plano a la población. Acabar con los valores que sostienen, con los pilares fundamentales que son la vida, la familia y las libertades fundamentales».

Foto: Héctor Juanz / Noreste

Insistieron en que antes de aprobarse esta iniciativa debió consultarse a la población.

Por Héctor Juanz