Ante las bajas temperaturas SEDENA realiza actividades del plan DN-III-E

Tuxpan, Ver.- Aun y cuando la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no ha emitido declaración alguna en relación a los docentes que han dado positivo a COVID-19 y que por ello diversas instituciones educativas de nivel básico han suspendido clases presenciales hasta nuevo aviso, hasta el momento alrededor de 10 escuelas se encuentran en cuarentena.

Los padres de familia, han mencionado que son los docentes y no los alumnos los que padecen la enfermedad de SARS-CoV-2, esta situación se las hicieron saber los directivos de los diversos planteles, quienes para no poner en riesgo la salud de los alumno, pues estos no han sido vacunados contra esta enfermedad, han preferido suspender las clases presenciales y regresar a las virtuales.

Foto: Martha Hernández

Entre las escuelas primarias que han optado por la suspensión de clases se encuentran la Ursulo Galván, donde se presume hay dos maestros con COVID, la escuela Enrique C. Rebsamen, José María Morelos y Pavón, Miguel lerdo de Tejada, Manuel C. Tello, el CREN, entre otras, recodando que son los maestros quienes han dado positivo.

Es de recordar que al personal docente se le aplico el biológico de la farmacéutica Cansino y será del 19 al 21 de enero cuando reciban la vacuna de refuerzo.

Por Martha Hernández