Ante posible guerra en Ucrania, gobierno de México emite alerta de viaje

foto: El Sol de México.

México.- Un grupo nutrido de maestros irrumpieron la sede de la boda de la la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo con su novio el abogado Luis Antonio Lagunas.

De acuerdo a medios locales, aseguraron que los maestros que vandalizaron el recinto de la boda, aparentemente pertenecen a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en el Jardín Etnobotánico de la Ciudad de Oaxaca para protestar por el casamiento.

En imágenes y videos en redes sociales, se puede observar el altar donde la exlideresa sindical y el joven abogado se unirían en matrimonio aparece con las decoraciones destrozadas, las sillas para los invitados desordenadas e incluso se realizaron algunas pintas en las paredes del Jardín Etnobotánico.

“Elba Esther asesina” y “Fuera Elba Esther de Oaxaca”, escribieron.

La protesta tuvo lugar antes de que el evento pudiera desarrollarse, pues la recepción estaba planeada para las 21:00 horas. En el lugar donde se realizaría la recepción por la boda los manifestantes, también confrontaron a los invitados.

De esta forma, la boda de La Maestra no se pudo realizar, aunque los maestros que participaron en el disturbio tenían como objetivo encontrar a la ex lideresa, hasta el momento no se sabe si ya había llegado al recinto.

Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas ya habían celebrado su boda por el civil, por lo que planeaban unir sus vidas ante el altar este 12 de diciembre en el Jardín Etnobotánico de la ciudad de Oaxaca.

Con Información Infobae.