Antro de Veracruz realiza concurso de belleza «Miss Colonia»

Veracruz, Ver.– El conocido antro de reggaeton en el puerto de Veracruz, Factoría, organizó a través de redes sociales el concurso de belleza denominado «Miss Colonia».

La idea, según uno de sus organizadores, Eduardo «Tupper» Cureño, desestigmatizar que las modelos, edecanes y reinas de belleza, son solo de la élite o de zonas habitacionales con mayor plusvalía.

Factoría es la continuación del extinto antro Capezio, el cual tenía como lema «La Casa de la Raza», y aglomeraba cada domingo a decenas de jóvenes que gustaban del género musical, reggaeton.

«La semifinal y la final va a ser el próximo 25 y 26 de febrero (…) todavía hay chance de qué se inscriban en la página de Facebook (…) el requisito es de 18 a 35 años, no hay límite de peso, no hay límite de estatura como en los certámenes de belleza tradicionales (…) no importa si tienen bendiciones, no importa si trabajan o estudian», mencionó Eduardo Cureño.