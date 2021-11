Anuncia Ayuntamiento de Tecolutla Kiosko de la Salud este viernes

Gutiérrez Zamora, Ver.- El delegado sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad, dio a conocer que actualmente hay carencias en este nosocomio, tanto de equipo como de personal.

En entrevista, dijo que la pandemia del COVID-19 vino a resaltar las necesidades que tienen, asimismo orilló a que muchos médicos solicitaran a sus jubilaciones para no exponerse al mortal virus debido a que estaban en los grupos de riesgo.

“Lo que impactó durante la pandemia es que muchos de los compañeros que ya tenían edad y tiempo para retirarse tomaron la decisión de iniciar su jubilación y esto dejo muchos huecos en diferentes áreas que finalmente empezaron a compensar el resto de los trabajadores pero generándoles carga de trabajo, entonces no he visto quejas de este tipo al menos no se han manifestado que existan quejas por exceso de trabajo…»