Anuncia PMA proyecto de rescate de vida marina y silvestre en Aquarium

Boca del Río, Ver.- El Procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés reconoció que, el Aquarium del Puerto de Veracruz no cuenta en estos momentos con el espacio adecuado para llevar a cabo los trabajos de rescate y mantenimiento de vida marina y silvestre.

El funcionario estatal mencionó que, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez le instruyó realice un proyecto de Plan de Rescate para el Aquarium del Puerto de Veracruz, donde se puedan mantener en el mejor estado las especies que ahí habitan; así como otras que sean entregadas en cautiverio.

«Queremos presentar un plan ambicioso. Es decir, que existan los recursos y los medios para que esto no siga sucediendo. La verdad es que hoy, en las circunstancias en las que está Aquarium, no tienen espacio, no es digno como tienen las especies rescatadas ahí en el Aquarium, porque no es que no quieran los trabajadores, es que no existe el espacio, no hay espacio atrás para tener tortugas, para tener tucanes, que es lo que hay ahí, algunas guacamayas; es decir, de acuerdo a lo que yo aprecio, no se ha hecho un proyecto de inversión para hacer un trabajo cómo se requiere», puntualizó.