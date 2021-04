Aparece cuerpo putrefacto en Álamo

Poza Rica, Ver.- Vecina de la colonia Revolución atenta contra su vida, familiares se percataron por lo que pidieron auxilio de paramédicos de SAMUV.

Policías municipales y paramédicos de SAMUV arribaron hasta la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia Revolución, luego que fuera reportado que una persona de sexo femenino intentará suicidarse.

La pronta respuesta por parte de los paramédicos, evitó que la fémina cumpliera su cometido.

Foto: Alberto Muñoz

Sin embargo, sus lesiones no fueron de gravedad por lo que no ponían en riesgo su vida, por tal motivo no fue necesario su traslado a una clínica.

Mientras tanto elementos de la Policía Municipal sugirieron a la familia acercarse a un especialista para que pudiese tratar a la fémina y así evitar que esta culmine un día de éstos con su cometido.

Luego de varios minutos de diálogo, los elementos policíacos como el cuerpo de emergencia se retiraron del lugar, para continuar con sus recorridos de prevención del delito.

Foto: Alberto Muñoz

Por Alberto Muñoz