Aparecen decenas de pájaros muertos en Tecolutla

Papantla, Ver.- En rueda de prensa el Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores A. C., dieron a conocer su postura referente a la financiera española que utilizó su imagen y los denigro en un promocional protagonizado por el actor Arath de la Torre, diciendo que no generaban interés, dejando claro que no van a permitir que se vuelva a presentar una situación de este tipo, por lo que dejarán un procedente.

La Escuela de la Unión de Danzantes y Voladores fue el punto de encuentro, donde asistieron organizaciones de Voladores, Voladores Independientes de los Estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán y de la República de Guatemala, además se contó con la presencia del presidente electro de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, el representante jurídico del DIF Estatal Jacinto Ceja, director de Turismo, Juan Carlos Dominguez Morales, director del Centro de las Artes Indígenas Humberto García García, entre otros funcionarios.

Foto: Voladores piden una disculpa pública por parte de la empresa financiera Moneyman.

El tema principal fue el pronunciamiento hacia la financiera española Moneyman, donde se dio a conocer que se van a tomar las medidas pertinentes debido a la discriminación de la cual fueron objeto por el video donde menciona que las vueltas que dan los danzantes generan «cero interés».

Al respecto el presidente del Consejo de Voladores, Emilio Francisco Dorantes, expresó que los danzantes están unidos en una sola voz y se tomaron acuerdos, y fueron presentadas dos denuncias, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por sus siglas (Conapred), así como ante la Fiscalía General del Estado, donde exigen la reparación del daño moral causado a través de este video.

Apuntó que los Voladores exigen respeto por la ceremonia ritual reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les ha otorgado al ser nombrados como patrimonio de la humanidad, sin embargo, no es la primera ocasión que se registra este tipo de incidentes, ya otras empresas han hecho mal uso de su imagen.

Foto: Piden reparación del daño en carácter moral y remuneración económica.

Destacó que en el año 2016 una empresa cervecera hizo uso de su imagen, sin previa autorización, posteriormente una empresa automotriz, quién colocó en las puertas de una unidad la imagen representativa de los danzantes, la lotería nacional también utilizó la imagen en un billete de lotería y en ningún momento se recibieron regalías, solo perjudicaron la imagen de los Voladores, como lo hizo esta última vez por la financiera Moneyman.

«Por esta serie de situaciones como Voladores, exigimos una disculpa pública por parte de la empresa financiera Moneyman, a través de un video que tenga los mismos alcances, así también reparación del daño en carácter moral y de la mano una remuneración económica que será utilizado para dar seguimiento al plan de salvaguarda que tienen los Voladores en sus seis ejes, de elaboración, conservación, transmisión y conocimientos, divulgación, protección legal y laboral e investigación, ahí será el destinado todo el recurso que llegue «agregó.

Ante estas denuncias se ha sumado el sentir de los pobladores papantecos, quienes han expresado su molestia por este tipo de hechos, señalando que parte de su cultura ha sido lastimada mediante estas acciones que merecen ser castigadas para evitar que se continúen repitiendo, por lo que pidió el apoyo de los tres niveles de gobierno para lograr grandes beneficios y hacer valer los derechos de los Voladores y danzantes, para que queden protegidos legalmente.

Por Delhy Galicia